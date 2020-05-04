Malları çalınan esnaftan, hırsızlara 'çaldıklarınızı bana satın' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malları çalınan esnaftan, hırsızlara 'çaldıklarınızı bana satın' çağrısı - Son Dakika

Malları çalınan esnaftan, hırsızlara 'çaldıklarınızı bana satın' çağrısı

6 saat önce

Malları çalınan esnaftan, hırsızlara 'çaldıklarınızı bana satın' çağrısı Tekstil atölyesi soyulan iş yeri sahibi, hırsızlara kendi mallarını parayla almak için çağrı yaptı.

Malları çalınan esnaftan, hırsızlara 'çaldıklarınızı bana satın' çağrısı

İSTANBUL - Tekstil atölyesi soyulan iş yeri sahibi, hırsızlara kendi mallarını parayla almak için çağrı yaptı. Tekstil atölyesi sahibi Şükrü Kartalmış, hırsızlardan çaldıkları malları pazarcılara 5-10 bin liraya satmak yerine kendisine 15-20 bin liraya satması için adeta yalvardı.

Bağcılar'da tekstil atölyesine giren hırsızlar, atölyede bulunan değeri 250- 300 bin lira olan 7 bin 500 parça çocuk takımını çaldı. Ertesi gün çevredekilerin uyarmasıyla atölyesinde bulunan malların hırsızlar tarafından çalındığını öğrenen iş yeri sahibi Şükrü Kartalmış, hırsızlara kendisinden çaldıkları malları yine kendisine satmaları için çağrıda bulundu. Tekstil atölyesini soyan hırsızlardan mallarını kendisine satmalarını isteyen atölye sahibi Şükrü Kartalmış, "Malımı getirirlerse 10- 15 bin lira veririm. Bu benim sözümdür. Bu benim namus sözümdür. Benim ürünümü getirsinler gerekirse ben onlara 15 - 20 bin lira veririm. 350 bin liralık ürünü götürüp 10 -15 bin liraya hırsızlar satmasın. Getirsinler ben onları görmeyeyim. Parayı veriyim. Devletimiz aracı olsun gerekirse. Ne yapalım başka yapacak bir şeyimiz yok" dedi.

Çok zor durumdayız

Tekstil atölyesinin soyulmasının ardından çok zor durumda kaldıklarını söyleyen Kartalmış, "Bağcılar Göztepe'de bir tekstil atölyesi aynı zamanda depo olarak kullandığımız bir yer burası. Yaklaşık iki üç gün önce bir hırsızlık olayı oldu. Dört tane kilidi, bir de asma kilidi kırıp içeri girdiler. Emniyet Müdürlüğünü aradık. Olay yeri inceleme geldi. Parmak izi aradı ama bulamadı. Bizde şikayetçi olduk. Benim 250 ile 300 bin lira değerinde ürünlerim gitti. Bu yoklukta bu salgında zaten iş yerlerimizi açamıyoruz. Ağabeyim kötü durumda, evde yatıyor. Bu durumdan dolayı hasta. Bizim borçlarımız var. İnsanlara karşı zor durumdayız. Bu ürünleri zaten borçla harçla yapıp geçiniyoruz. Lütfen yardımcı olun" şeklinde konuştu.

"Buradan hırsızlara sesleniyorum, rica ediyorum"

Hırsızların çaldığı ürünlerin Laleli piyasası için yapıldığını söyleyen Kartalmış, "Toplam 7 bin 500 takım bu da 250 ile 300 bin lira ediyor. Laleli piyasasına çalışıyoruz. Laleli piyasası da kapalı olduğu için, ürün sevkiyatı olmuyor. Sokağa çıkma yasağı vardı. Burada görgü tanıkları da var aynı zamanda. Buradan hırsızlara da sesleniyorum. Rica ediyorum. Bu ürünü götürüp 5 liraya 10 - 15 liraya satacaksınız. Aracı karşılığında getirin 5-10 bin liranızı ben size veriyim. Benim ürünlerimi yalvarıyorum rica ediyorum bana getirin. 250-300 bin liralık ürün yazık. Bu ürünü götürüp pazarcıya satacaklar veya bir başkasına yazık" ifadelerini kullandı.

Malları çalınan esnaftan, hırsızlara 'çaldıklarınızı bana satın' çağrısı

Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 11:53 Kaynak: İHA

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