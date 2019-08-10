Mallorca Adası'nda boğa güreşleri protestolar arasında yeniden başladı
1 saat önce
İspanya'nın ünlü turistik adası Mallorca'da boğa güreşleri iki yıllık aranın ardından tekrar yapılmaya başladı.
İspanya
'nın ünlü turistik adası Mallorca'da boğa güreşleri iki yıllık aranın ardından tekrar yapılmaya başladı
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 07:27
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