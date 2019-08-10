Son Dakika Haberleri: Mallorca Adası'nda boğa güreşleri protestolar arasında yeniden başladı
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Mallorca Adası'nda boğa güreşleri protestolar arasında yeniden başladı

1 saat önce

İspanya'nın ünlü turistik adası Mallorca'da boğa güreşleri iki yıllık aranın ardından tekrar yapılmaya başladı.

İspanya'nın ünlü turistik adası Mallorca'da boğa güreşleri iki yıllık aranın ardından tekrar yapılmaya başladı
İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 07:27 
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