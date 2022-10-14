Malmö'de internet ortamında nefret suçlarının yüzde 70'i Müslüman ve Afrikalılara yönelik - Son Dakika
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Malmö'de internet ortamında nefret suçlarının yüzde 70'i Müslüman ve Afrikalılara yönelik

14.10.2022 22:00
Malmö'de internet ortamında nefret suçlarının yüzde 70'i Müslüman ve Afrikalılara yönelik

İsveç'in Malmö kentinde, internet ortamında en fazla nefret suçunun Müslüman ve Orta Afrikalılara yönelik yapıldığı ortaya çıktı.

İsveç'in Malmö kentinde, internet ortamında en fazla nefret suçunun Müslüman ve Orta Afrikalılara yönelik yapıldığı ortaya çıktı.

Nordik Güvenli Şehirler organizesiyle Malmö Belediyesinin yaptığı ortak araştırmada, internet ortamında hakarete uğrayan ve nefret suçuna maruz kalanların yüzde 70'inin Müslümanlar ve Orta Afrikalılar olduğu belirtildi.

Malmö Belediye Başkanı Katrin Stjernfeldt Jammeh, devlet radyosu SR'ye bunun "korkunç" bir istatistik olduğunu kaydederek, "Bu korkunç bir istatistiktik, bu istatistiğe dahil olmayan, günlük hayatta tehditlere katlanmak zorunda kalan çokça insan var." dedi.

Yorumların çoğunluğu İslamfobi'yi barındırıyor

Araştırmaya öncülük eden analist Malin Martelius'de sosyal medya platformu Facebook ve Flashback'ta açık gruplarda toplam 1106 başlıklı konuyu incelediklerini ve yorumların ezici çoğunluğunun İslamfobi'yi barındırdığını aktardı.

Martelius, özellikle şiddet ve suç eylemlerinin tartışıldığı konularda büyük kutuplaşmaların olduğuna dikkati çekti.

Polisle "dijital bir güvenlik kurulu" oluşturulacağını söyleyen Mertelius, "Bu kurulun internet ortamında yapılan tartışmalara müdahale ederek uzun vadede kutuplaşmayı ve nefreti önleyici, karşı koyucu bir rol üstlenmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

İsveç, Malmö, Güncel, Son Dakika

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