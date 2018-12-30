Malta 2018 Yılında 3 Bin Kişiye Vatandaşlık Verdi
58 dakika önce
Malta, 2018 yılında 3 bin kişinin vatandaşlık başvurusunu kabul etti.
Malta
, 2018 yılında 3 bin kişinin vatandaşlık başvurusunu kabul etti. Avrupa
'nın güneyinde bir ada ülkesi olan Malta, 2018 yılında 3 bin kişiye vatandaşlık verdi. Bireysel Yatırımcılık Programı (IIP) kapsamında Malta'dan vatandaşlık alanlar arasında Türkiye
'den de isimler bulunuyor. - MALTA
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:57 Kaynak: İHA
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