Son Dakika Haberleri: Malta 2018 Yılında 3 Bin Kişiye Vatandaşlık Verdi

Malta 2018 Yılında 3 Bin Kişiye Vatandaşlık Verdi

58 dakika önce

Malta, 2018 yılında 3 bin kişinin vatandaşlık başvurusunu kabul etti.

Malta 2018 Yılında 3 Bin Kişiye Vatandaşlık Verdi, System.String[]
Malta, 2018 yılında 3 bin kişinin vatandaşlık başvurusunu kabul etti.

Avrupa'nın güneyinde bir ada ülkesi olan Malta, 2018 yılında 3 bin kişiye vatandaşlık verdi. Bireysel Yatırımcılık Programı (IIP) kapsamında Malta'dan vatandaşlık alanlar arasında Türkiye'den de isimler bulunuyor. - MALTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:57 Kaynak: İHA

Avrupa, Güncel
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