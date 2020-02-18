Malta açıklarında 106 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Malta açıklarında 106 göçmen kurtarıldı
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Malta Silahlı Kuvvetleri (AFM), Malta açıklarında 106 göçmenin kurtarıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:17 Kaynak: İHA
Malta Silahlı Kuvvetleri (AFM), Malta açıklarında 106 göçmenin kurtarıldığını açıkladı.
Malta Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, dün gece saatlerinde Malta açıklarında göçmen teknesindeki 106 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Açıklamada, kurtarma operasyonunun tüm gece sürdüğü ve göçmenlerin sabah saatlerinde kıyıya getirildiği ifade edildi. Göçmenlerin yardım çağrısı sonrası operasyonun gerçekleştirildiği ve kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. - VALLETTA
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