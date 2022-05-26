Malta açıklarında 110 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Malta açıklarında 110 göçmen kurtarıldı

26.05.2022 19:37

Open Arms Arama ve Kurtarma Koordinatörü Gerard Canals'ın konuşması Cankurtaran Juanjo Cebria'nın konuşması Arama çalışmaları Göçmenlerin kurtarılması MALTA - İspanyol sivil toplum kuruluşu olan Open Arms'a bağlı Astral yelkenli teknesinin mürettebatı, uluslararası sularda ve Malta arama...

Open Arms Arama ve Kurtarma Koordinatörü Gerard Canals'ın konuşması

Cankurtaran Juanjo Cebria'nın konuşması

Arama çalışmaları

Göçmenlerin kurtarılması

MALTA - İspanyol sivil toplum kuruluşu olan Open Arms'a bağlı Astral yelkenli teknesinin mürettebatı, uluslararası sularda ve Malta arama kurtarma bölgesinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda aralarında biri kadın ve biri çocuk olmak üzere farklı milliyetlerden 110 göçmen kurtarıldı.

Malta açıklarında 110 göçmen kurtarıldı
Malta açıklarında 110 göçmen kurtarıldı
Malta açıklarında 110 göçmen kurtarıldı
Malta açıklarında 110 göçmen kurtarıldı

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Kaynak: AA

Arama Kurtarma, Göçmen, Malta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malta açıklarında 110 göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malta açıklarında 110 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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