Son Dakika Haberleri: Malta, Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenleri "şartlı" aldı
Son Dakika Güncel Haber

Malta, Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenleri "şartlı" aldı

56 dakika önce

Alman sivil toplum kuruluşu (STK) Sea-Eye'ın Akdeniz'de kurtardığı 65 düzensiz göçmeni, "hemen başka ülkelere dağıtmak" şartıyla Malta kabul etti.

Malta, Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenleri
Alman sivil toplum kuruluşu (STK) Sea-Eye'ın Akdeniz'de kurtardığı 65 düzensiz göçmeni, "hemen başka ülkelere dağıtmak" şartıyla Malta kabul etti.
Alman STK Sea-Eye'ın, Bodrum'da 2015'te cansız cesedi kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin ismini taşıyan gemisiyle Libya açıklarında kurtardığı 65 düzensiz göçmeni Malta kabul etti.
İtalya hükümetinin, geminin İtalya karasularına girmesine izin vermemesi üzerine yönünü Malta'ya çeviren Alman STK'nın gemisine Malta hükümeti "şartlı" onay verdi.
Malta Başbakanı Joseph Muscat, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Göçmenlerden hiçbiri Malta'da kalmayacak. Bu olay Malta makamlarının sorumluluğunda değildi. Tedaviye ihtiyacı olan gemideki 3 göçmen hemen alınacak." ifadesini kullandı.
Muscat, Aylan Kurdi'deki diğer düzensiz göçmenlerin bir askeri gemi ile Malta'da limana getirileceklerini ve en kısa sürede diğer Avrupa ülkelerine gönderileceklerini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:52 Kaynak: AA
Sivil Toplum Kuruluşu, Akdeniz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da iki maganda trafikte tartıştıkları sürücüye tekme tokat saldırdı! Olay cep telefonu kamerasına yansıdı Adıyaman'da yemek yiyen kadını taciz ettiği iddia edilen Suriyeliler ile Türk vatandaşları arasında kavga çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'a tebrik telefonu Kütahya'da azot fabrikasında şiddetli patlama meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 23:48:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malta, Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenleri "şartlı" aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]