"Azamara Journey" Marmaris Limanı'na yanaştı - Son Dakika
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"Azamara Journey" Marmaris Limanı'na yanaştı

30.08.2022 12:50
"Azamara Journey" Marmaris Limanı'na yanaştı

Malta bayraklı "Azamara Journey" adlı kruvaziyer, Marmaris Limanı'na geldi.

Malta bayraklı "Azamara Journey" adlı kruvaziyer, Marmaris Limanı'na geldi.

Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaşan 180 metrelik kruvaziyerde, çoğunluğu ABD ve İngiltere vatandaşı 490 yolcu ile 450 personel bulunuyor.

Gemideki turistler, çıkış işlemlerinin ardından Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi.

Tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden turistlerin bir kısmı da Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

Bodrum Limanı'ndan gelen gemi, gece saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Azamara Journey' Marmaris Limanı'na yanaştı - Son Dakika

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