Son Dakika Haberleri: Malta Bayraklı Celestyal Olympia Kuşadası'na İkinci Seferini Gerçekleştirdi

Malta Bayraklı Celestyal Olympia Kuşadası'na İkinci Seferini Gerçekleştirdi

37 dakika önce

Malta bayraklı kruvaziyer gemisi "Celestyal Olympia", bin 425 turistle Kuşadası'na ikinci seferini gerçekleştirdi.

Malta Bayraklı Celestyal Olympia Kuşadası'na İkinci Seferini Gerçekleştirdi, System.String[]
Malta bayraklı kruvaziyer gemisi "Celestyal Olympia", bin 425 turistle Kuşadası'na ikinci seferini gerçekleştirdi.

Çoğunluğu ABD'li ve İngiliz turistlerden oluşan gemi, sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'na yanaştı. Gemiden inen turistlerin büyük bölümü otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana gibi ören yerleri giderken, bir bölümü de Kuşadası çarşılarında gezdi.

Kuşadası Limanı'nı işleten Ege Port firmasının Genel Müdürü Aziz Güngör, Celestyal Olympia isimli geminin ikinci seferini gerçekleştirdiğini belirterek, " 2019 yılında Kuşadası Ege Port limanına 195 kruvaziyer gemisi ile 170 bin 773 turist gelecek. Ayrıca Yunanistan'ın Samos adasından 477 feribot seferi gerçekleşecek olup 70 bin yolcu gelmesi bekleniyor" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:31 Kaynak: İHA

Kuşadası Limanı, Kuşadası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı Genç Boksörün Feci Sonu! Çırpına Çırpına Can Verdi Market İşletmecisinin Ateşe Verdiği Cips, Plastik Gibi Yandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 16:08:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malta Bayraklı Celestyal Olympia Kuşadası'na İkinci Seferini Gerçekleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]