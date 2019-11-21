Son Dakika Haberleri: Malta bayraklı kruvaziyer "Marella Dream" Antalya'da
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Malta bayraklı kruvaziyer "Marella Dream" Antalya'da

6 saat önce

Malta bayraklı "Marella Dream" adlı kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Malta bayraklı kruvaziyer

Malta bayraklı "Marella Dream" adlı kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Limasol'dan gelen ve Alanya Limanı iskelesine yanaşan gemide, çoğu İngiliz bin 401 turist ile 608 personelin bulunduğu belirtildi.


Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, ilçe merkezi ile tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret etti.


"Marella Dream", günübirlik ziyaretin ardından akşam Muğla'nın Marmaris ilçesine hareket edecek.

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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