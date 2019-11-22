Malta bayraklı kruvaziyer

Malta bayraklı "Marella Dream" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesi ziyaretinin ardından rotasını Güney Ege'ye çeviren gemi, sabah saatlerinde Marmaris Körfezi'ne giriş yaptı. Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1401 turist ve 609 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, havanın yağışlı olmasına rağmen Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi, tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret etti.

"Marella Dream", günübirlik ziyaretin ardından akşam Girit Adası'na hareket edecek.

Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, yaptığı açıklamada, kruvaziyerin ilçeye bu yıl planlı ikinci ziyaretini gerçekleştirdiğini, üç kez daha gelmesinin beklendiğini bildirdi.