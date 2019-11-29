Son Dakika Haberleri: Malta bayraklı kruvaziyer "Marella Dream" Muğla'da
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Malta bayraklı kruvaziyer "Marella Dream" Muğla'da

7 saat önce

Malta bayraklı "Marella Dream" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Malta bayraklı "Marella Dream" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesi ziyaretinin ardından rotasını Güney Ege'ye çeviren gemi, sabah saatlerinde Marmaris Körfezi'ne giriş yaptı. Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1453 turist ve 605 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. "Marella Dream", günübirlik ziyaretin ardından akşam Girit Adası'na hareket edecek.

Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, yaptığı açıklamada, kruvaziyerin ilçeye bu yıl planlı üçüncü ziyaretini gerçekleştirdiğini, iki kez daha planlı liman ziyareti yapacağını bildirdi.

Malta bayraklı kruvaziyer Marella Dream Muğla'da

Marmaris, Muğla, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:15 Kaynak: AA
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