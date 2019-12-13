Malta bayraklı

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz bin 454 turist ve 605 personelin bulunduğu belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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