Malta Büyükelçisi Cutajar'dan ATO Başkanı Baran'a ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Malta ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin tarihi geçmişe dayandığını belirterek, "Malta'da faaliyet gösteren 400 Türk firması Malta ekonomisine büyük katkı sağlıyor" dedi.

2020 yılı Nisan ayında görevine atanan ancak korona virüs salgını nedeniyle güven mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a henüz sunamamış olan Malta Büyükelçisi Theresa Cutajar, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan ATO Başkanı Baran, Türkiye'nin korona virüs salgınıyla mücadele sürecini anlattı. Baran, "Bu süreçte tüm dünya için çok önemli hale gelen solunum cihazını üretmeye başlayarak 66 ülkeye ihracatını gerçekleştirdik. Meslek liselerimizin de katkısıyla ürettiğimiz maske, tulum ve benzeri ihtiyaç maddeleri ile 125 ülkeye destek verdik" dedi.

Malta ile ticari ilişkileri güçlendirmeye yönelik çalışmaların artırılması gerektiğini kaydeden Baran, Büyükelçi Cutajar'a ATO'nun çalışmaları ile Ankara ekonomisi hakkında da detaylı bilgi verdi. Malta ile 850 milyon doları bulan ticaret hacminin önemli bir rakam olduğunu ifade eden Baran, "Malta'nın dış ticaret hacminin yaklaşık yüzde 8-10'u Türkiye tarafından karşılanıyor. Bu rakamları çok daha ileriye taşıyacağız. Ticaretimizi şu anki rakamların üzerine çıkarmak için elimizden ne geliyorsa yaparız" ifadelerini kullandı.

Malta'daki ticaret odasıyla da ilişkileri güçlendirmeye yönelik adımlar atmaktan memnuniyet duyacaklarını belirten Baran, iki ülke arasındaki işbirliğinin korona virüsle mücadele sona erdiğinde çok daha fazla artacağına inandığını vurguladı.

Büyükelçi Cutajar, ülkesi hakkında bilgi verdiği Baran'a Malta'nın tarihi ve turistik yerlerinin anlatıldığı bir kitap hediye etti. - ANKARA