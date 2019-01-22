Son Dakika Haberleri: Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca Türkiye'ye Geliyor

Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca Türkiye'ye Geliyor

1 saat önce

Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca Türkiye'ye Geliyor, System.String[]
Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Malta Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine 23-24 Ocak tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Malta arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacağı, iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde durulacağı, görüşmelerde Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle ilişkileri ve üyelik süreciyle bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü kaydedildi. Ayrıca, Malta Cumhurbaşkanı'nın 23 Ocak'ta İstanbul'da Türkiye- Malta İş Konseyi toplantısına katılacağı, Türkiye ve Malta'dan önde gelen iş çevreleri ve yatırımcılarla bir araya geleceği ifade edildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:31 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Politika
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