Son Dakika Haberleri: Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca TBMM'yi Ziyaret Etti

Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca TBMM'yi Ziyaret Etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak ülkemizde bulunan Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca TBMM'yi ziyaret etti.

Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca TBMM'yi Ziyaret Etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak ülkemizde bulunan Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca TBMM'yi ziyaret etti.

Malta Cumhurbaşkanı Preca TBMM Şeref Holü ve Genel kurulu ziyaret etti. Preca, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile makamında görüştü. Daha sonra TBMM Başkanı Yıldırım ve Konuk Cumhurbaşkanı Preca TBMM'de 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hasar gören yeri ve TBMM Genel Kurulu'nu ziyaret ettiler. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:29 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Politika
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