Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca TBMM'yi Ziyaret Etti
12 dakika önce
Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca TBMM'yi ziyaret ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak ülkemizde bulunan Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca TBMM'yi ziyaret etti.
Malta Cumhurbaşkanı
Marie Louise Coleiro Preca TBMM'yi ziyaret etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın davetlisi olarak ülkemizde bulunan Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca TBMM'yi ziyaret etti.
Malta Cumhurbaşkanı Preca TBMM Şeref Holü ve Genel kurulu ziyaret etti. Preca, TBMM Başkanı Binali Yıldırım
ile makamında görüştü. Daha sonra TBMM Başkanı Yıldırım ve Konuk Cumhurbaşkanı Preca TBMM'de 15 Temmuz darbe girişimi sırasında hasar gören yeri ve TBMM Genel Kurulu'nu ziyaret ettiler.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:43 Kaynak: İHA
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