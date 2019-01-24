Malta Cumhurbaşkanı Preca Anıtkabir'de

Malta Cumhurbaşkanı Preca Anıtkabir'deANKARA - Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle ülkemizde bulunan Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Preca, Ankara programına Anıtkabir'i ziyaret ederek başladı.

Malta Cumhurbaşkanı Preca Anıtkabir'de



ANKARA - Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle ülkemizde bulunan Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Preca, Ankara programına Anıtkabir'i ziyaret ederek başladı.

Konuk Cumhurbaşkanı Preca'ya Anıtkabir ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Preca, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Konuk Cumhurbaşkanı Preca, burada Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

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