Son Dakika Haberleri: Malta Cumhurbaşkanı Preca Ankara'da

Malta Cumhurbaşkanı Preca Ankara'da

43 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Malta Cumhurbaşkanı Preca Ankara'da, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca, Beştepe'de resmi törenle karşılandı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Marie Louise Coleiro Preca'nın alandaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Konuk Cumhurbaşkanı, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve o dönemin kostümlerini giyen askerler de yer aldı. Erdoğan ve Preca, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından baş başa görüşmeye geçti.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Preca'nın ortak basın açıklaması yapması bekleniyor. Ziyaret, Malta'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olması nedeniyle önem taşıyor. Görüşmelerde Malta ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek, çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri ve üyelik süreci, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:48 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Fenerbahçeli Gregory Van Der Wiel, Toronto'dan Ayrıldı Engelli Kardeşini Arayan Genç Kadına Yardım Eden Esra Erol, Fuhuş Ağını İfşa Etti

Çocuk İstismarında Acı Tablo! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Suriye'de İşgal Derdimiz Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 17:31:22. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malta Cumhurbaşkanı Preca Ankara'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]