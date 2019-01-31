Malta Cumhurbaşkanı Preca, Filistin'de
1 saat önce
Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Filistin'in Ramallah kentinde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile başkanlık ofisinde görüşme gerçekleştirdi.
Malta Cumhurbaşkanı
Marie-Louise Coleiro Preca, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Filistin
'in Ramallah
kentinde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
ile başkanlık ofisinde görüşme gerçekleştirdi. İkili, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:55 Kaynak: AA
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