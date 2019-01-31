Son Dakika Haberleri: Malta Cumhurbaşkanı Preca, Filistin'de

Malta Cumhurbaşkanı Preca, Filistin'de

1 saat önce

Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Filistin'in Ramallah kentinde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile başkanlık ofisinde görüşme gerçekleştirdi.

Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Filistin'in Ramallah kentinde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile başkanlık ofisinde görüşme gerçekleştirdi. İkili, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:55 Kaynak: AA

Filistin, Cumhurbaşkanı, Güncel
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