Malta Cumhurbaşkanı Preca, Filistin'de
1 saat önce
Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Filistin'in Ramallah kentinde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile başkanlık ofisinde bir araya geldi.
Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Filistin'in Ramallah kentinde, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile başkanlık ofisinde bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:09 Kaynak: AA
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