Son Dakika Haberleri: Malta Cumhurbaşkanı Preca Türkiye'de

Malta Cumhurbaşkanı Preca Türkiye'de

1 saat önce

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca ile bir araya geldi.

Malta Cumhurbaşkanı Preca Türkiye'de, System.String[]
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca ile bir araya geldi.

Yıldırım, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Preca ile Meclisteki makamında görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmenin ardından Yıldırım ve Preca, Meclisin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından bombalanan bölümlerini gezdi.

Preca, 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve yapılan saldırıya ilişkin bilgi aldı.

TBMM Genel Kurul Salonunu da gezen konuk cumhurbaşkanı daha sonra Meclisten ayrıldı.

Öte yandan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Resmi Konut'ta, Norveç Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Anniken Huitfeldt ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Buradaki görüşme de basına kapalı gerçekleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:47 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak: Türkiye Hazine Yönetiminde Aktif ve Agresif Olacak Eski Fenerbahçeli Gregory Van Der Wiel, Toronto'dan Ayrıldı

Engelli Kardeşini Arayan Genç Kadına Yardım Eden Esra Erol, Fuhuş Ağını İfşa Etti Çocuk İstismarında Acı Tablo!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 17:38:29. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malta Cumhurbaşkanı Preca Türkiye'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]