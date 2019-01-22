Son Dakika Haberleri: Malta Cumhurbaşkanı Türkiye'ye Geliyor

Malta Cumhurbaşkanı Türkiye'ye Geliyor

51 dakika önce

MALTA Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye gelecek.

Malta Cumhurbaşkanı Türkiye'ye Geliyor, System.String[]
MALTA Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye gelecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ziyaretin Çarşamba ve Perşembe günü gerçekleşeceği bildirildi. Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Malta arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınacağı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İşbirliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde durulacaktır. Görüşmelerde ülkemizin Avrupa Birliği'yle ilişkileri ve üyelik süreci ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir. Konuk Cumhurbaşkanı ayrıca 23 Ocak tarihinde İstanbul'da Türkiye Malta İş Konseyi Toplantısı'na iştirak edecek,  Türkiye ve Malta'dan önde gelen iş çevreleri ve yatırımcılarla bir araya gelecektir. Sözkonusu ziyaret, Malta'dan ülkemize Cumhurbaşkanı düzeyinde düzenlenen ilk resmi ziyareti teşkil etmektedir." - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:47 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Politika
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