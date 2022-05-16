Malta'da 600 horoz birincilik için yarıştı - Son Dakika
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Malta'da 600 horoz birincilik için yarıştı

16.05.2022 20:37

- Malta'da 600 horoz birincilik için yarıştı Malta'da düzenlenen kümes hayvanları fuarında 600 horoz birincilik için yarıştı.

- Malta'da 600 horoz birincilik için yarıştı

VALLETTA - Malta'da düzenlenen kümes hayvanları fuarında 600 horoz birincilik için yarıştı.

Malta'nın Attard bölgesinde San Anton bahçesinde kümes hayvanları fuarı düzenlendi. Büyük ilgi gören fuarda yaklaşık 600 farklı horoz yarıştı. Horozlar hakkında bilgi alan ziyaretçiler horozları tek tek inceledi. Fuarda yarışan 600 horoz arasından çıkan birinci, ikinci ve üçüncü seçilen horozların kafeslerine etiketler koyuldu.

Malta'da 600 horoz birincilik için yarıştı
Malta'da 600 horoz birincilik için yarıştı
Malta'da 600 horoz birincilik için yarıştı
Malta'da 600 horoz birincilik için yarıştı
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Malta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malta'da 600 horoz birincilik için yarıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malta'da 600 horoz birincilik için yarıştı - Son Dakika
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