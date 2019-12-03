Malta'da Başbakan Muscat'ın istifası için gösteri düzenlendi

Malta'da binlerce kişi, gazeteci Daphne Caruana Galizia suikasti soruşturmasının hükümeti ve kendisi üzerinde baskı nedeniyle ocakta görevinden ayrılacağını açıklayan Başbakan Joseph Muscat'ın derhal istifa etmesi için gösteri düzenlendi.

Galizia cinayetine ilişkin soruşturmanın 14 Kasım'da cinayette aracı olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alınmasıyla hız kazanması ve akabinde baskı nedeniyle Başbakanın görevinden ocakta ayrılacağını açıklamasına rağmen Ada'da sular durulmuyor.



Malta'da Başbakanlık ve parlamento binasının önünde toplanan binlerce kişi, dün yaptığı bir açıklamayla ocak ayı içinde görevinden ayrılacağını açıklayan Başbakan Muscat'ın bir an önce istifa etmesini istedi.

Parlamento ve Başbakanlığın önüne konulan çok sayıda bariyerle devlet binalarından uzak tutulan göstericilerin hem binalara hem de giriş-çıkış yapan bakan ve parlamenterlere yumurta ile havuç attıkları bildirildi.

Bu arada, öldürülen gazetecinin 3 oğlu yaptıkları açıklamalarla annelerinin cinayeti dolayısıyla Başbakan Muscat'ın da sorgulanmasını istedi.



Parlamentoya bugün Başbakan olarak son kez hitap eden Muscat, bugünden itibaren geri kalan hayatının ilk günü olduğunu ifade ederken, istifasının arkasında Daphne Caruana Galizia suikasti soruşturmasındaki ilerleme olduğunu savundu. Muscat konuşurken, muhalefet sıralarının boş kaldığı gözlendi.

Öte yandan, çok sayıda İşçi Partili de bu akşam parti genel merkezi önüne gelerek Başbakan Muscat'a destek için miting düzenledi.



Daphne Caruana Galizia suikastı



Araştırmacı gazeteci Galizia, nisan 2017'de kamuoyunda "Panama Belgeleri" olarak bilinen olayın Malta ayağında, Başbakan Muscat'ın Özel Kalem Müdürü Keith Schembri, dönemin enerji, şimdiki Turizm Bakanı Konrad Mizzi'nin Panama'da gizli off-shore şirketleri olduğunu ve bunlara Dubai merkezli "17 Black" şirketince para aktardığı iddialarını gündeme getirmişti.



Gazeteci Galizia, 16 Ekim 2017'de Bidnja semtindeki evinin yakınında otomobiline yerleştirilen zaman ayarlı bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.



Bombayı yerleştirmekle suçlanan 3 kişi halen yargılanmayı beklerken, 14 Kasım'da bir başka operasyonda tutuklanan bir taksi şoförünün, Galizia suikastına ilişkin paylaşacağı bilgiler karşısında Cumhurbaşkanlığı affı talep etmesiyle süreç farklı bir boyut kazanmıştı.



Taksi şoförü Melvin Theuma, Galizia cinayetinde aracı olduğunu ifade ederek devletle iş birliği yapmış ve 25 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı affından yararlanmıştı.

Theuma'nın ifadesinin akabinde 20 Kasım'da "17 Black" şirketinin sahibi ünlü iş adamı Yorgen Fenech özel yatıyla Ada'dan kaçmaya çalışırken gözaltına alınmıştı.



Fenech, sorgusunda Schembri'yi suikastin planlayıcısı olmakla suçlamıştı. Fenech'in kamuoyuna yansıyan ifadelerinde isimleri geçen eski Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Schembri ile Turizm Bakanı Konrad Mizzi 26 Kasım'da istifa ederken, Ekonomi Bakanı Chris Cardona da soruşturma sonuçlanıncaya dek görevini askıya aldığını duyurmuştu. Hem Schembri hem bakanlar, haklarındaki iddiaları reddederken, Schembri iki gün boyunca sorgulanmış, sonrasında serbest kalmıştı.



Fenech ise cumartesi akşamı cinayeti organize ve finanse etmek, patlayıcı madde temini suçlamaları yöneltilerek tutuklanmıştı.

Bütün bu gelişmeler ve Ada'da artan protestoların yarattığı siyasi baskı nedeniyle Başbakan Muscat, dün ocak ayında görevinden ayrılacağını açıklamıştı.