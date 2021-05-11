Malta'da dil eğitimi almak isteyenlere 1 milyon Euro dağıtılacak - Son Dakika

Malta'da dil eğitimi almak isteyenlere 1 milyon Euro dağıtılacak

11.05.2021 10:39
Malta'da dil eğitimi almak isteyenlere 1 milyon Euro dağıtılacak, System.String[]

Yurt dışı dil eğitiminde en çok tercih edilen İngiltere ve İrlanda gibi ülkelerde koronavirüs vaka sayılarının yüksek seyretmesi, öğrenci adaylarını normalleşme sürecine giren güvenli ülkelere yönlendirdi.

Yurt dışı dil eğitiminde en çok tercih edilen İngiltere ve İrlanda gibi ülkelerde koronavirüs vaka sayılarının yüksek seyretmesi, öğrenci adaylarını normalleşme sürecine giren güvenli ülkelere yönlendirdi. Haziran ayında dil okullarında yüz yüze eğitime başlanacak olan Malta'da, dil eğitimi almak isteyen öğrencileri teşvik etmek amacıyla toplam 1 milyon Euro bütçe ayrıldı.

İngilizce dil yeterliliğinin önemi, gerek akademide gerekse iş hayatında her geçen gün artıyor. Dili etkin kullanarak profesyonel yeterlilik seviyesine ulaşmak isteyenlerin tercihi ise yurt dışındaki dil okulları oluyor. Pandemi nedeniyle okul seçiminde ülkelerin koronavirüs tabloları belirleyici bir kriter haline gelirken, son dönemde aldığı tedbirlerle günlük vaka sayısını 200- 250 bandına çekerek AB üyeleri arasında en iyi performansa ulaşan Malta, güvenli bir liman olarak öne çıkıyor. Malta merkezli eğitim teknolojileri ve danışmanlık şirketi MaltaVista tarafından yapılan açıklamaya göre, Haziran'la birlikte dil okullarında yüz yüze eğitime başlanacak Malta'da dil eğitimi almak isteyen öğrencileri teşvik etmek amacıyla toplam 1 milyon Euro bütçe ayrıldı. Eğitim için Malta'yı tercih eden öğrencilere kişi başı 300 Euro'ya kadar kupon tanımlanacak.

ÖĞRENCİ BAŞINA 300 EURO'YA KADAR KUPON TANIMLANABİLİYOR

Destekten faydalanmak isteyen öğrencilerin bir an önce ön kayıt yaptırması gerektiğini vurgulayan MaltaVista Genel Müdürü Kubilay Güler, "Bu bütçe, eğitim için Malta'ya seyahat edecek öğrencilere kuponlar halinde dağıtılacak ve pandemi süresince önlemlere hassasiyetle uyan market, mağaza ve restoranlarda kullanılabilecek. Kuponlardan, en az 15 gün süreyle Malta'daki herhangi bir dil okulunda eğitim alacak olan öğrenciler yararlanabilecek. Günlük 10 Euro üzerinden hesaplanan kuponların değeri ise 30 günden uzun süreli eğitim planı yapan öğrenciler için 300 Euro'ya kadar çıkacak" dedi.

TÜRKİYE'DEN GİDECEK ÖĞRENCİLER İÇİN KARANTİNA UYGULAMASI YOK

MaltaVista olarak tüm süreç boyunca öğrenci adaylarına rehberlik ettiklerini de belirten Güler, "Malta, şu an sosyal yaşamın normale dönmeye başladığı bir sürecin içerisinde. Çok yüksek sayıda kişinin katılımıyla düzenlenen festival gibi organizasyonlar henüz gerçekleştirilmese de Haziran itibarıyla dil okullarında yüz yüze eğitimin başlaması, restoran, kafe, sinema salonu, havuz ve spor salonu gibi mekanların tedbirler kapsamında faaliyetlerini sürdürmesi, özellikle henüz salgınla yoğun bir mücadele halinde olan ülkemizdeki öğrenci adayları için en önemli tercih sebepleri arasında yer alıyor. Üstelik Türkiye, Malta'nın 'Amber List' olarak adlandırdığı listede yer aldığından, seyahatten önce son 72 saat içerisinde yapılmış negatif sonuçlu bir PCR testi ülkeye girişte yeterli oluyor. Öğrenciler için karantina uygulaması ise bulunmuyor. Bizler de MaltaVista olarak dil okullarının promosyonlarından yararlanmak, ön kayıt yaptırmak, vize süreçlerini eksiksiz tamamlamak ve kuponlardan yararlanmak gibi tüm aşamalarda öğrencilere destek oluyoruz" diye konuştu.


Malta'da dil eğitimi almak isteyenlere 1 milyon Euro dağıtılacak

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Malta'da dil eğitimi almak isteyenlere 1 milyon Euro dağıtılacak - Son Dakika


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