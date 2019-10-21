Malta'da festival kapsamında gökyüzünü rengarenk uçurtmalar kapladı
2 saat önce
Malta'nın Gozo kentinde düzenlenen üç günlük festivalde gökyüzünü rengarenk uçurtmalar kapladı.
Malta'nın Gozo kentinde düzenlenen üç günlük festivalde gökyüzünü rengarenk uçurtmalar kapladı. Uçurtma tutkunları 18-20 Nisan arasında, Uluslararası Uçurtma ve Rüzgar Festivali kapsamında farklı desen ve renkteki uçurtmalarını gökyüzüne saldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:33
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