Malta'da festival kapsamında gökyüzünü rengarenk uçurtmalar kapladı

Malta'nın Gozo kentinde düzenlenen üç günlük festivalde gökyüzünü rengarenk uçurtmalar kapladı. Uçurtma tutkunları 18-20 Nisan arasında, Uluslararası Uçurtma ve Rüzgar Festivali kapsamında farklı desen ve renkteki uçurtmalarını gökyüzüne saldı.