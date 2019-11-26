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Malta'da gazeteci Galizia cinayeti hükümeti sarsıyor: İki bakan ve başbakanlık sözcüsü istifa etti
6 saat önce
Malta'da gazeteci Galizia cinayeti hükümeti sarsıyor: İki bakan ve başbakanlık sözcüsü istifa etti
Malta'da, gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma sürerken, bugün iki bakan ve başbakanlık müsteşarı istifa etti.
Başbakan Joseph Muscat, cinayetle ilgili geçen hafta gözaltına alınan işadamı Yorgen Fenech ile bağlantıları olduğu iddia edilen Başbakanlık Sözcüsü Keith Schembri'nin istifa ettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:24
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