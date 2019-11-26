Son Dakika Haberleri: Malta'da gazeteci Galizia cinayeti hükümeti sarsıyor: İki bakan ve başbakanlık sözcüsü istifa etti
Son Dakika Dünya Malta'da gazeteci Galizia cinayeti hükümeti sarsıyor: İki bakan ve başbakanlık sözcüsü istifa etti - Son Dakika Dünya

Malta'da gazeteci Galizia cinayeti hükümeti sarsıyor: İki bakan ve başbakanlık sözcüsü istifa etti

6 saat önce

Malta'da gazeteci Galizia cinayeti hükümeti sarsıyor: İki bakan ve başbakanlık sözcüsü istifa etti

Malta'da gazeteci Galizia cinayeti hükümeti sarsıyor: İki bakan ve başbakanlık sözcüsü istifa etti, System.String[]

Malta'da, gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma sürerken, bugün iki bakan ve başbakanlık müsteşarı istifa etti.


Başbakan Joseph Muscat, cinayetle ilgili geçen hafta gözaltına alınan işadamı Yorgen Fenech ile bağlantıları olduğu iddia edilen Başbakanlık Sözcüsü Keith Schembri'nin istifa ettiğini açıkladı.

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Başbakanlık, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:24 
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