Son Dakika Haberleri: Malta'da gazeteci Galizia cinayeti krizi büyüyor: Başbakan Joseph Muscat istifasını açıkladı
Son Dakika Dünya Malta'da gazeteci Galizia cinayeti krizi büyüyor: Başbakan Joseph Muscat istifasını açıkladı - Son Dakika Dünya

Malta'da gazeteci Galizia cinayeti krizi büyüyor: Başbakan Joseph Muscat istifasını açıkladı

6 saat önce

Malta Başbakanı Joseph Muscat, gazeteci Daphne Caruana Galizia suikasti soruşturmasının kendi hükümeti üzerinde yarattığı siyasi kriz ve artan baskılar sonrasında ocak ayında parti liderliği ve başbakanlıktan ayrılacağını açıkladı. Daphne Caruana Galizia suikastinde ne oldu?

Malta'da gazeteci Galizia cinayeti krizi büyüyor: Başbakan Joseph Muscat istifasını açıkladı, System.String[]

Malta Başbakanı Joseph Muscat, gazeteci Daphne Caruana Galizia suikasti soruşturmasının kendi hükümeti üzerinde yarattığı siyasi kriz ve artan baskılar sonrasında ocak ayında parti liderliği ve başbakanlıktan ayrılacağını açıkladı.


Galizia cinayetine ilişkin soruşturma nedeniyle üzerindeki baskı ve protesto gösterileriyle istifaya çağrılan Başbakan Muscat, Malta televizyonundan yayınlanan bir açıklama yaptı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:58 
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