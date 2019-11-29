Son Dakika Haberleri: Malta'da gazeteci Galizia cinayetiyle bağlantılı hükümet krizinde istifa sırası başbakanda mı?
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Malta'da gazeteci Galizia cinayetiyle bağlantılı hükümet krizinde istifa sırası başbakanda mı?

6 saat önce

Malta'da yolsuzluk iddiaları üzerine çalışan gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken hükümette yaşanan istifa dalgası sonrası Başbakan Joseph Muscat'ın da görevden çekilmeyi planladığı iddia edildi.

Malta'da gazeteci Galizia cinayetiyle bağlantılı hükümet krizinde istifa sırası başbakanda mı?, System.String[]

Malta'da yolsuzluk iddiaları üzerine çalışan gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken hükümette yaşanan istifa dalgası sonrası Başbakan Joseph Muscat'ın da görevden çekilmeyi planladığı iddia edildi.


Malta ulusal gazetesi the Times of Malta'nın cuma günkü haberine göre yakınlarına istifa etmeyi planladığını söyleyen Muscat'ın sözcüsü iddialara ilişkin açıklama yapmadı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:41 
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