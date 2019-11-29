Son Dakika Haberleri: Malta'da gazeteci suikasti ile suçlanan başbakanlık özel kalem müdürü serbest bırakıldı
Son Dakika Dünya Malta'da gazeteci suikasti ile suçlanan başbakanlık özel kalem müdürü serbest bırakıldı - Son Dakika Dünya

Malta'da gazeteci suikasti ile suçlanan başbakanlık özel kalem müdürü serbest bırakıldı

6 saat önce

Malta'da 2 yıl önce suikaste kurban giden gazeteci Daphne Caruana Galizia hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eski Başbakan Özel Kalem Müdürü Keith Schembri, sorgusunun ardından dün gece saatlerinde serbest bırakıldı

Malta'da gazeteci suikasti ile suçlanan başbakanlık özel kalem müdürü serbest bırakıldı, System.String[]

Malta'da 2 yıl önce suikaste kurban giden gazeteci Daphne Caruana Galizia hakkındaki soruşturmada gözaltına alınan eski Başbakan Özel Kalem Müdürü Keith Schembri, sorgusunun ardından dün gece saatlerinde serbest bırakıldı.


Malta Emniyeti, Schembri'nin sorgusunun tamamlandığını bu nedenle bırakıldığını açıkladı. Sivil toplum örgütleri ise bu kararı "anlaşılmaz" olarak tanımlayarak, başbakanlık önünde eylem düzenleyeceklerini duyurdu.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:41 
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