Malta'da Havai Fişek Festivalinden Işıltılı Manzaralar - Son Dakika
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Malta'da Havai Fişek Festivalinden Işıltılı Manzaralar

21.04.2022 17:33
Malta'da Havai Fişek Festivalinden Işıltılı Manzaralar

VALETTA, 21 Nisan (Xinhua) -- Malta Uluslararası Havai Fişek Festivali Çarşamba günü başladı.

VALETTA, 21 Nisan (Xinhua) -- Malta Uluslararası Havai Fişek Festivali Çarşamba günü başladı. Bu yıl 21'incisi düzenlenen festival 30 Nisan'a kadar sürecek.

Malta'da Havai Fişek Festivalinden Işıltılı Manzaralar

Malta'nın başkenti Valetta'da bu yıl 21'incisi düzenlenen Malta Uluslararası Havai Fişek Festivali'nde havai fişekler gökyüzünü aydınlatıyor, 20 Nisan 2022. (Fotoğraf: Jonathan Borg/Xinhua)

Malta'da Havai Fişek Festivalinden Işıltılı Manzaralar

Malta'nın başkenti Valetta'da bu yıl 21'incisi düzenlenen Malta Uluslararası Havai Fişek Festivali'nde havai fişekler gökyüzünü aydınlatıyor, 20 Nisan 2022. (Fotoğraf: Jonathan Borg/Xinhua)

Malta'da Havai Fişek Festivalinden Işıltılı Manzaralar

Malta'nın başkenti Valetta'da bu yıl 21'incisi düzenlenen Malta Uluslararası Havai Fişek Festivali'nde havai fişekler gökyüzünü aydınlatıyor, 20 Nisan 2022. (Fotoğraf: Jonathan Borg/Xinhua)

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Festival, Valetta, Nisan, Malta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Malta'da Havai Fişek Festivalinden Işıltılı Manzaralar - Son Dakika


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