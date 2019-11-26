Malta'da hükümet gazeteci cinayeti soruşturması nedeniyle zorda

Malta'da gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastine yönelik soruşturmada isimleri geçen Başbakan Joseph Muscat'ın özel kalem müdürü Keith Schembri ile Turizm Bakanı Konrad Mizzi istifa ederken, Ekonomi Bakanı Chris Cardona da görevini askıya aldığını bildirdi.

Ülkede 14 Kasım'da yapılan kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan bir kişinin ifadelerinin ardından Galizia suikasti soruşturması genişletildi. Cinayette "aracı" olduğunu belirten Melvin Theuma'nın, cumhurbaşkanlığı affı karşılığında verdiği ifadelerin akabinde ünlü iş adamı Yorgen Fenech'in gözaltına alınması ve bunun devamında yaşanan gelişmeler ülke siyasetine de sıçradı ve tansiyonu yükseltti.

Times of Malta'nın kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Galizia suikasti soruşturmasında, Fenech ile Theuma arasındaki kayıtlarda adı geçtiği belirtilen Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Keith Schembri, polis tarafından bu sabah ifadeye çağrıldı. Bunun üzerine Başbakan Muscat, Schembri'nin görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Son gelişmeler ışığında toplanan Bakanlar Kurulunda bazı bakanların, soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde ismi geçen Turizm Bakanı Mizzi'nin istifa etmesi gerektiğini dile getirdiği belirtildi. Mizzi de öğleden sonra mevcut siyasi ortamda istifa etmesi gerektiğini dile getirerek, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Mizzi'den kısa süre sonra, hafta sonu sorgulandığı anlaşılan Ekonomi Bakanı Chris Cardona da devam eden soruşturma sonuçlanıncaya kadar görevini askıya aldığını duyurdu.



Başbakan üzerindeki baskı artıyor



Ana muhalefetteki Milliyetçi Parti lideri Adrian Delia ise dün parlamentoda güvenoyu alan Başbakan Muscat'ın istifa etmesi gerektiğini ifade etti.

Delia bugün bir kez daha Cumhurbaşkanı George Vella'ya, Başbakan Muscat'tan güvenoyu istemesi çağrısında bulundu.



Ülkedeki diğer siyasi partilerden de erken seçim çağrısı gelirken, bazı insan hakları örgütleri de Muscat'a istifa çağrısı yaptı.

Bu gelişmeler yaşanırken, çok sayıda Maltalı ise son birkaç gündür parlamento önünde Başbakan Muscat ve iktidardaki İşçi Partisini protesto etmeye devam ediyor. Bugünkü gösterilerde de parlamento çıkışında Muscat'ın aracına birçok yumurta atıldığı kaydedildi.

Daphne Caruana Galizia suikasti



Araştırmacı gazeteci Galizia, Nisan 2017'de kamuoyunda "Panama Belgeleri" olarak bilinen olayın Malta ayağında, Başbakan Muscat'ın özel kalem müdürü Keith Schembri, dönemin enerji şimdiki Turizm Bakanı Konrad Mizzi'nin Panama'da gizli offshore şirketleri olduğunu ve bunlara Dubai merkezli "17 Black" şirketince para aktardığı iddialarını gündeme getirmişti.

Gazeteci Galizia, 16 Ekim 2017'de Bidnja semtindeki evinin yakınında otomobiline yerleştirilen zaman ayarlı bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.



Bombayı yerleştirmekle suçlanan 3 kişi yargılanmayı beklerken, 14 Kasım'da bir başka operasyonda tutuklanan bir taksi şoförünün, Galizia suikastine ilişkin paylaşacağı bilgiler karşısında cumhurbaşkanlığı affı talep etmesiyle süreç farklı bir boyut kazanmıştı.

Taksi şoförü Melvin Theuma, Galizia cinayetinde aracı olduğunu ifade ederek, devletle iş birliği yapmış ve dün de cumhurbaşkanlığı affını almıştı.

Theuma'nın af talebi ve ifadesinin akabinde 20 Kasım Çarşamba günü "17 Black" şirketinin sahibi ünlü iş adamı Yorgen Fenech özel yatıyla adadan kaçmaya çalışırken gözaltına alınmıştı.