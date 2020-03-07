Malta'da ilk Korona virüsü vakası - Son Dakika
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Malta'da ilk Korona virüsü vakası

6 saat önce

Malta'da ilk Korona virüsü vakasının kaydedildiği duyuruldu.

Malta'da ilk Korona virüsü vakası, System.String[]

Malta'da ilk Korona virüsü vakasının kaydedildiği duyuruldu.


Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Korona virüsü bu kez Malta'ya sıçradı. Malta Sağlık Bakanı Chris Fearne yaptığı açıklamada, Malta'da yaşayan 12 yaşındaki İtalyan bir kız çocuğunda Korona virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu. Bakan Fearne, virüs taşıdığı tespit edilen 12 yaşındaki çocuğun, hastanede tedavi gördüğünü ve iyi durumda olduğunu belirtti.


Geçtiğimiz ayın sonlarında İtalya'nın kuzeyindeki Trentino bölgesinden ailesiyle birlikte dönen çocuğun Cuma günü belirtiler gösterdiği ifade edildi. - VALLETTA

Çin Halk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:35 Kaynak: İHA
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