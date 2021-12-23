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Malta'da Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika

Malta'da Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

23.12.2021 16:53
Malta'da Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Malta'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte kaydedilen 733 vaka, salgının başından beri kayda geçen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Malta'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte kaydedilen 733 vaka, salgının başından beri kayda geçen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Malta Sağlık Bakanlığının açıkladığı günlük verilere göre, ülkede son 24 saatte 733 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece ülkede salgının resmen başladığı Mart 2020'den bu yana günlük vaka sayısında en yüksek seviyeye ulaşıldı. Ülkede dün de 582 yeni vaka tespit edilmişti.

Yaklaşık 500 bin nüfuslu ülkede aktif vaka sayısının 3 bin 632 olduğu bildirildi.

Dünden bugüne hiç ölümün kaydedilmediği Malta'da salgının başından beri geçen sürede 473 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Malta'da devam eden aşılama kampanyasında bugüne kadar 1 milyon 23 bin 476 doz aşı uygulanırken bunların 181 bin 278'ini hatırlatıcı doz oluşturdu.

Yeni tedbirler

Sağlık Bakanı Chris Fearne, düzenlediği basın toplantısında ülkede salgının gidişatına dair bilgi vererek yeni tedbirleri açıkladı.

Ülkede Kovid-19'un yeni bulaşıcı varyantı Omicron taşıyan 2 vaka olduğunu bildiren Fearne, günlük vaka sayısında son günlerde kaydedilen rekor düzeydeki artışlar sebebiyle hükümetin Noel ve yılbaşı tatil dönemi için bazı kararlar aldığını açıkladı.

Buna göre Malta'da tüm iş yerleri ve mekanlar 27 Aralık Pazartesi'den itibaren gece 01.00'de kapanacak, spor etkinlikleri seyircisiz düzenlenecek, okullar Noel tatilinden sonra yeniden açılacak, 17 Ocak'tan itibaren ise sadece aşısı olanlar, bar, restoran, spor salonu, yüzme havuzu ve sinemaya gidebilecek. Ayrıca ülkede düğün ve cenazeler hariç tüm etkinliklerin 27 Aralık'tan itibaren oturmalı düzende yapılması kararlaştırıldı.

Bakan Fearne, bunlara ek olarak aşı kampanyasını teşvik etmek maksadıyla bu aydan itibaren 18 yaş üstü kişilerin hatırlatıcı doz için kayıt yaptırmasına da imkan verileceğini belirtti.

Aralık, Malta, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malta'da Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malta'da Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika
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