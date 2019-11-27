Son Dakika Haberleri: Malta'da öldürülen gazeteci soruşturmasında başbakanlık özel kalem müdürü tutuklandı
Son Dakika Dünya Malta'da öldürülen gazeteci soruşturmasında başbakanlık özel kalem müdürü tutuklandı - Son Dakika Dünya

Malta'da öldürülen gazeteci soruşturmasında başbakanlık özel kalem müdürü tutuklandı

6 saat önce

Malta'da gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastine yönelik soruşturmada ismi geçen ve dün istifasını sunan Başbakan Joseph Muscat'ın özel kalem müdürü Keith Schembri’nin tutuklandığı bildirildi.

Malta'da öldürülen gazeteci soruşturmasında başbakanlık özel kalem müdürü tutuklandı, System.String[]

Malta'da gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastine yönelik soruşturmada ismi geçen ve dün istifasını sunan Başbakan Joseph Muscat'ın özel kalem müdürü Keith Schembri tutuklandı.


Reuters, adli kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde Schembri'nin polis tarafından sorgulandığını duyurdu.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:56 
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