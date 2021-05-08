Malta'da turizmi canlandırmak için ülkeye gelen turistlere kişi başı 200 euro verilecek

Akdeniz'in ortasında tarihi ve doğasıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakan Malta, ülkeye turist çekmek için iddialı bir teşvik programı başlattı. Teşvik programı bir yılı aşkın süredir zor durumda olan Malta turizmini canlandırmayı amaçlıyor. Zira turizm, Malta ekonomisi için hayati öneme sahip bir sektör.

3 GECE KONAKLAYANA ÖDEME YAPILACAK

Tunus ile İtalya'nın Sicilya adası arasında yer alan Malta, turistleri cezbedecek bu teşvik programıyla geçtiğimiz yaz da örneklerini gördüğümüz uygulamalara bir yenisini daha ekledi. Malta Turizm Otoritesi, üç gecelik konaklama rezervasyonu yaptıran her ziyaretçiye, ölçeklendirilmiş olarak, seçili üç ila beş yıldızlı otellerde doğrudan ödeme yapacak.

KİŞİ BAŞI 50 İLA 100 EURO ARASINDA DESTEK

Akdeniz'in turizm cenneti Malta genelinde daha önce belirlenmiş olan beş yıldızlı bir tesiste konaklayanlar her rezervasyonda kişi başı 100 € (yaklaşık 119 $) alırken, dört yıldızlı otellerdeki konuklar 75 € (yaklaşık 89 $) ve üç yıldızlı otellerdeki ziyaretçiler 50 € ( yaklaşık 60 $) devlet desteğine hak kazanacak.

200 EURO KAZANMA ŞANSI

Reuters'in bildirdiğine göre Turizm Bakanı Clayton Bartolo, bu miktarların oteller tarafından eşleştirileceğini ve her seviyede ikiye katlanacağını, böylece ziyaretçilerin beş yıldızlı bir otelde üç gecelik kalışları için 200 € 'ya kadar (yaklaşık 238 $) kazanabileceklerini sözlerine ekledi. Ve Malta'nın daha küçük adası Gozo'ya gidenler, buna ek olarak% 10'luk ek bir teşvik alacaklar.

35 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ ÇEKMEYİ HEDEFLENİYOR

Açıklamaya göre, teşvik programına 3,500,000 € (yaklaşık 4,1 milyon $) tahsis edilmiş olan Malta, bu bütçeyle 35.000'den fazla ziyaretçiyi çekmeyi umuyor. Çin'de başlayıp oradan da tüm dünyaya yayılan koronavirüs pandemisi karşısında alınan sıkı tedbirlerin geçtiğimiz günlerde gevşetilmeye başlandığı Malta'da ilerleyen haftalarda tam açılma gerçekleşecek.