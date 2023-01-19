Malta'da Türk vatandaşını araçla ezen fail tutuklu yargılanacak - Son Dakika
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Malta'da Türk vatandaşını araçla ezen fail tutuklu yargılanacak

19.01.2023 22:13
Malta'da Türk vatandaşını araçla ezen fail tutuklu yargılanacak

Malta'da Türk vatandaşı Pelin Kaya'yı aracıyla ezen Fransa-Malta vatandaşı Jeremie Camilleri'nin çıkarıldığı mahkemede kasten öldürmeden tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Malta'da Türk vatandaşı Pelin Kaya'yı aracıyla ezen Fransa-Malta vatandaşı Jeremie Camilleri'nin çıkarıldığı mahkemede kasten öldürmeden tutuklu yargılanmasına karar verildi.

AA muhabirinin, Kaya ailesine hukuki danışmanlık sağlayan firma yetkililerinden edindiği bilgiye göre, 18 Ocak Çarşamba gecesi aracıyla daldığı restorandaki Pelin Kaya'yı ezen ve sonrasında da kendisine saldırıp, yardım edilmesini engelleyen Camillieri mahkemeye çıkarıldı.

Pelin Kaya'nın yakınlarının ve Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği yetkililerinin de hazır bulunduğu ilk duruşmada, Hakim Joe Mifsud, 33 yaşındaki Camillieri'nin kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Malta basınına duruşmadan yansıyan bilgilere göre, savunma tarafı, halihazırda psikiyatrik tedavi gördüğünü belirttikleri müvekkilleri Camilleri'nin bu nedenle Mount Carmel Hastanesi'ndeki adli tıp koğuşunda tutulmasına yönelik savunma yaptı. Ancak mahkeme, bu talebi kabul etmeyerek sanığın Corradino cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Duruşmada olayla ilgili bilgi veren polis müfettişi Keith Zahra, "Bu basit bir trafik kazası değil, kasten işlenmiş bir cinayet." dedi.

İlk duruşmanın ardından mahkeme çıkışında bir basın açıklaması yapan Pelin Kaya'nın dayısı Aykan Ceylan, "Pelin'le bizim bir parçamız gitti. Pelin, zeki ve harika bir insandı. Hayalleri ve arzuları vardı ve bunları Malta'da sürdürmeye karar vermişti. Pelin'in doğum gününde yaşanan bu acı olay yüzünden onun harika geleceği elinden alındı. Bir insanı bu vahşete iten şeyin ne olduğunu anlamıyoruz. İntikam değil, adalet istiyoruz ve adaletin tecelli etmesi için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ceylan, kendilerine gösterdiği "olağanüstü destekten" ötürü Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği başta olmak üzere, gösterdiği dayanışma nedeniyle Malta halkına teşekkür etti.

Olay

Malta'nın Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'nde 18 Ocak Çarşamba gecesi saat 01.00 sularında meydana gelen olayda, Jeremie Camilleri'nin kullandığı siyah araç, önce benzin istasyonuna zarar vermiş, ardından da hemen yakınındaki fast-food restoranına dalarak olay sırasında restoranda arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan 30 yaşındaki Pelin Kaya'yı ezmişti.

Görgü tanıkları, araç sürücüsünün, çarptığı Kaya'ya ayrıca taşlar attığını ve yardım etmek isteyenlere de engel olduğunu aktarmıştı.

Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen araç sürücüsü Camilleri'yi elektro şok tabancasının yardımıyla gözaltına almıştı.

Kaynak: AA
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Türkiye, Tragger, Malta, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Malta'da Türk vatandaşını araçla ezen fail tutuklu yargılanacak - Son Dakika
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