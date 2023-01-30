Pelin'i canice öldüren şahsın gözaltına alınırken söyledikleri dehşete düşürdü: Ben psikopatım, bununla da gurur duyuyorum

Malta'da 18 Ocak'ta Türk vatandaşı Pelin Kaya'yı aracıyla ezen Fransa-Malta vatandaşı Jeremie Camilleri'ye cinayet, yaralama, üçüncü şahıs mülküne kasten zarar verme, polise direnmek, dikkatsiz ve tehlikeli şekilde araç kullanmak da olmak üzere farklı suçlamaların yöneltildiği davanın ikinci duruşmasında, polis müfettişi Kurt Zahra ile görgü tanıklarının ifadeleri dinlendi.

ARACINDAN İNİP TAŞ ATMAYA BAŞLADI

Olayın saat 01.00 sıralarında meydana geldiğini belirten Zahra, sürücünün arabasından inip yoldan geçenlere ve mağdura taş atmaya başladığını söyledi. Zahra, Camilleri'nin olay sonrasında sağlık kontrolleri sırasında bir doktora "birine zarar vermek istediğini" söylediğini aktardı.

"ÜNLÜ OLMAK İSTİYORUM"

Camilleri'nin gözaltına alındığı sırada "Ünlü olmak istiyorum. Televizyona çıkmak istiyorum. Ben psikopatım, bununla da gurur duyuyorum." dediği ifade edildi. Failin olaydan önce polise kokain aldığını söylediği aktarıldı.

"DAVRANIŞLARI AGRESİFTİ"

Duruşmada, polisin incelediği güvenlik kamerası kayıtlarından elde ettiği bilgiler de paylaşılırken, Camilleri'nin, kullandığı aracı Sliema istikametinde yürüyen Pelin Kaya'nın üstüne sürdüğü belirtildi. Olaya müdahale eden polislerden Luke Ciangura da kaza haberi olarak kendilerine gelen ihbar üzerine olay yerine gittiklerini ve o an ortamın kaos olduğunu anlattı. Görgü tanıklarının, Camilleri'nin davranışının normal değil, son derece agresif olduğunu söylediği aktarıldı.

KAYA'NIN AİLESİ DE DURUŞMAYI İZLEDİ

Bu arada davayı Türkiye'den gelen Pelin Kaya'nın annesi Çiçek Kaya, dayısı Aykan Ceylan, ablası Derya Kaya da takip etti. Kaya'nın yaşamını yitirdiği olaya ilişkin hukuki sürecin takipçisi olan Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliğinin de Pelin Kaya'nın ailesiyle yakından ilgilendiği öğrenildi. Kaya'nın yaşamını yitirdiği ve Camilleri'nin tutuklu yargılandığı olaya ilişkin üçüncü duruşma, 9 Şubat'ta görülecek.