Pelin'i canice öldüren şahsın gözaltına alınırken söyledikleri dehşete düşürdü: Ben psikopatım, bununla da gurur duyuyorum - Son Dakika
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Pelin'i canice öldüren şahsın gözaltına alınırken söyledikleri dehşete düşürdü: Ben psikopatım, bununla da gurur duyuyorum

31.01.2023 10:16

Malta'da 18 Ocak'ta Türk vatandaşı Pelin Kaya'yı aracıyla ezen Fransa-Malta vatandaşı Jeremie Camilleri hakim karşısına çıktı. Korkunç olayın görüldüğü davada görgü tanıklarının anlattıkları ise kan dondurdu. Camilleri'nin olayın gerçekleşmesinin ardından gözaltına alındığı sırada "Ünlü olmak istiyorum. Televizyona çıkmak istiyorum. Ben psikopatım, bununla da gurur duyuyorum." dediği öne sürüldü.

Malta'da 18 Ocak'ta Türk vatandaşı Pelin Kaya'yı aracıyla ezen Fransa-Malta vatandaşı Jeremie Camilleri'ye cinayet, yaralama, üçüncü şahıs mülküne kasten zarar verme, polise direnmek, dikkatsiz ve tehlikeli şekilde araç kullanmak da olmak üzere farklı suçlamaların yöneltildiği davanın ikinci duruşmasında, polis müfettişi Kurt Zahra ile görgü tanıklarının ifadeleri dinlendi.

ARACINDAN İNİP TAŞ ATMAYA BAŞLADI

Olayın saat 01.00 sıralarında meydana geldiğini belirten Zahra, sürücünün arabasından inip yoldan geçenlere ve mağdura taş atmaya başladığını söyledi. Zahra, Camilleri'nin olay sonrasında sağlık kontrolleri sırasında bir doktora "birine zarar vermek istediğini" söylediğini aktardı.

"ÜNLÜ OLMAK İSTİYORUM"

Camilleri'nin gözaltına alındığı sırada "Ünlü olmak istiyorum. Televizyona çıkmak istiyorum. Ben psikopatım, bununla da gurur duyuyorum." dediği ifade edildi. Failin olaydan önce polise kokain aldığını söylediği aktarıldı.

Malta'da Türk vatandaşının hayatını kaybettiği olaya ilişkin ikinci duruşma yapıldı

"DAVRANIŞLARI AGRESİFTİ"

Duruşmada, polisin incelediği güvenlik kamerası kayıtlarından elde ettiği bilgiler de paylaşılırken, Camilleri'nin, kullandığı aracı Sliema istikametinde yürüyen Pelin Kaya'nın üstüne sürdüğü belirtildi. Olaya müdahale eden polislerden Luke Ciangura da kaza haberi olarak kendilerine gelen ihbar üzerine olay yerine gittiklerini ve o an ortamın kaos olduğunu anlattı. Görgü tanıklarının, Camilleri'nin davranışının normal değil, son derece agresif olduğunu söylediği aktarıldı.

KAYA'NIN AİLESİ DE DURUŞMAYI İZLEDİ

Bu arada davayı Türkiye'den gelen Pelin Kaya'nın annesi Çiçek Kaya, dayısı Aykan Ceylan, ablası Derya Kaya da takip etti. Kaya'nın yaşamını yitirdiği olaya ilişkin hukuki sürecin takipçisi olan Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliğinin de Pelin Kaya'nın ailesiyle yakından ilgilendiği öğrenildi. Kaya'nın yaşamını yitirdiği ve Camilleri'nin tutuklu yargılandığı olaya ilişkin üçüncü duruşma, 9 Şubat'ta görülecek.

Malta'da Türk vatandaşının hayatını kaybettiği olaya ilişkin ikinci duruşma yapıldı

NE OLMUŞTU?

Malta'nın Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'nde 18 Ocak Çarşamba gecesi saat 01.00 sularında, Jeremie Camilleri'nin kullandığı siyah araç, önce benzin istasyonuna zarar vermiş, ardından yakındaki fast-food restoranın önünden geçen 30 yaşındaki Pelin Kaya'ya çarpmıştı.

Görgü tanıkları, Camilleri'nin aracından inerek, çarptığı Kaya'ya ayrıca taş attığını ve yardım etmek isteyenlere de engel olduğunu aktarmıştı. Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen araç sürücüsü Camilleri'yi elektro şok tabancasının yardımıyla gözaltına almıştı.

Camilleri, 19 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemede, "kasten öldürme"den tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Pelin Kaya'nın cenazesi ise 21 Ocak'ta Malta'dan Türkiye'ye gönderilmiş ve 22 Ocak'ta İstanbul'da toprağa verilmişti.

Kaynak: AA
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Tragger, Fransa, Malta, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pelin'i canice öldüren şahsın gözaltına alınırken söyledikleri dehşete düşürdü: Ben psikopatım, bununla da gurur duyuyorum - Son Dakika
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