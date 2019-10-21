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Malta'daki göçmen merkezinde protestolar

24 dakika önce

Akdeniz'deki ada ülkesi Malta'da bir göçmen merkezinde başlayan ve nedeni bilinmeyen protestolarda, göçmenlere ait 5 araç ve bazı binaların kundaklandığı bildirildi.

Malta'daki göçmen merkezinde protestolar, System.String[]

Akdeniz'deki ada ülkesi Malta'da bir göçmen merkezinde başlayan ve nedeni bilinmeyen protestolarda, göçmenlere ait 5 araç ve bazı binaların kundaklandığı bildirildi.

Times of Malta gazetesinin haberine göre, adanın güneydoğusundaki Hal Far sanayi bölgesinde bulunan göçmen merkezinde, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan ve bu sabah erken saatlere kadar süren protestolarda, göçmenler tutuldukları merkezin kontrolünü bir süreliğine ele geçirdi.

Polisin müdahalesiyle sabah erken saatlerde olaylar yatışırken, güvenlik güçlerinin yaklaşık 40 göçmeni gözaltına aldığı bildirildi. Bu sırada gece boyunca süren olaylarda, biri polise ait 5 araç ve bazı binaların kundaklandığı belirtildi.


Malta Havaalanı'na yakın konumdaki Hal Far'daki göçmen merkezi, Akdeniz'i geçmeye çalışırken kurtarılan ve birçoğu AB ülkelerine dağıtım için bekletilen göçmenlerin tutulduğu yer olarak biliniyor.


Merkezde kalanlar ve insani yardım kuruluşlarının kamptaki kötü koşullara ilişkin ifadeleri basına yansımıştı.


İtalya ve Malta, son dönemde Akdeniz üzerinden maruz kaldıkları düzensiz göç akışı nedeniyle AB'ye bu konuyla mücadelede daha fazla dayanışma için baskısını artırmıştı.

İtalya, Almanya, Fransa, Malta ve AB Dönem Başkanı sıfatıyla Finlandiya ile AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, eylül ayı sonunda Valetta'daki mini zirvede, düzensiz göçmenler için geçici yeni dağıtım sistemi üzerinde anlaşmaya varmıştı.

Avrupa Birliği, Akdeniz, Times, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:52 Kaynak: AA
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