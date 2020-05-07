Malta'daki Türk kazazede, ambulans uçakla Türkiye'ye nakledildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı yetkililerin de talebini hızla işleme koyduğu 34 yaşındaki Kofoğlu, bu sabah erken saatlerde bakanlığa ait ambulans uçakla Malta'dan Türkiye'ye getirildi.

Kofoğlu, tedavi sürecinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında Malta'da çok daha zorlu olacağından hareketle Türkiye'ye dönmek istedi.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Kofoğlu, 2 Mayıs'ta ikamet ettiği Malta'da motosikletiyle trafik kazası geçirerek, ciddi şekilde yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı

Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık