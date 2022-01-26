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Malta'daki Türk Şehitliği'ne zarar verebilecek projeye izin çıkmadı - Son Dakika

Malta'daki Türk Şehitliği'ne zarar verebilecek projeye izin çıkmadı

26.01.2022 17:36
Malta'daki Türk Şehitliği'ne zarar verebilecek projeye izin çıkmadı

Malta'daki tarihi Türk Şehitliği yakınındaki araziye yapılmak istenen çok katlı sanayi garaj kompleksi projesine, Malta Planlama Kurulundan izin çıkmadı.

Malta'daki tarihi Türk Şehitliği yakınındaki araziye yapılmak istenen çok katlı sanayi garaj kompleksi projesine, Malta Planlama Kurulundan izin çıkmadı.

Malta Planlama Kurulu, bugün yaptığı toplantıda, 1874'te Osmanlı Sultanı Abdülaziz'in talimatıyla başkent Valetta yakınlarındaki Marsa semtinde inşa edilen Türk şehitliği yanındaki araziye yapılmak istenen sanayi tesisinin izin başvurusunu görüştü.

Planlama Kurulunun internet sitesinden yapılan duyuruda, kurulun, proje sahibi Mark Cassar ve proje mimarı Stephen Farrugia'nın hazırladığı sanayi tesisine yönelik izin başvurusunu oybirliğiyle reddettiği bildirildi.

Times of Malta gazetesinin haberinde de şehitliğin 1'inci derecede sit alanı olması ve yanına yapılmak istenen tesisin böyle bir alanın yakınına inşa edilmek için çok büyük olması sebebiyle izin talebinin reddedildiği belirtildi. Gazeteye konuşan mimar Farrugia, karara tepki gösterdi.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Kerem Kıratlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Malta'nın ortak tarihi ve kültürel mirası olarak tanımladığı şehitlik yakınına böyle bir tesis yapılmasına Malta makamlarının izin vermemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükelçi Kıratlı, söz konusu projeye Marsa Belediyesinin de karşı çıktığına işaret ederek, "Malta'nın en büyük mimarlarından Emanuele Luigi Galizia'nın başyapıtı olan şehitlik, Türk-Malta ebedi dostluğunun nişanesidir. Bu eşsiz mirasın tüm görkemiyle korunmasına yönelik ortak görüş, irade ve çabalarımız bugün sonuç vermiştir. Malta hükümetine ve yetkili makamlarına şükranlarımı ifade etmek isterim." dedi.

Kıratlı, tarihi şehitliği uzun yıllardır araştıran ve bu konuda adada bir otorite olarak kabul edilen Malta Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Conrad Thake'e de söz konusu projeye onay çıkmaması için gösterdiği gayretler dolayısıyla teşekkür etti.

Malta Türk Şehitliği

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz Han tarafından verilen talimatla, 1565'teki Osmanlı kuvvetlerinin kuşattığı ve aralarında Turgut Reis'in de olduğu çok sayıda kayıp verilen Malta'da, 1874'te Türkler için şehitlik yapıldı.

Şehitliğin yapımını, Osmanlı Sultanı ile de arası iyi olan Malta'da dönemin ünlü mimarlarından Emanuele Luigi Galizia üstlendi.

Görkemli mimarisiyle hem Maltalıların hem Türklerin hem de adaya gelen yabancı turistlerin ilgi odağı olan şehitlikte, Malta kuşatmasında yaşamını yitirenlerin yanı sıra 1. Dünya Savaşı'nda İngilizler tarafından çeşitli cephelerde esir edilerek Malta'ya getirilen ve burada hayata gözlerini yuman 22 Türk ile farklı olaylarda yaşamlarını yitiren Müslümanların kabirleri bulunuyor.

Şehitlik yakınındaki arazi sahipleri, söz konusu yere 2016'da bir akaryakıt istasyonu açmak için, 2019'da da hafif sanayi tesisi için başvurmuş ancak gerek büyükelçiliğin girişimleri gerekse kamuoyunun tepkileri neticesinde bu başvurularını geri çekmek zorunda kalmıştı.

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Valetta, Osmanlı, Malta, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malta'daki Türk Şehitliği'ne zarar verebilecek projeye izin çıkmadı - Son Dakika


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