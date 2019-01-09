Son Dakika Haberleri: Malta'dan, Akdeniz'de Bekletilen Göçmen Gemilerine İzin

Malta'dan, Akdeniz'de Bekletilen Göçmen Gemilerine İzin

36 dakika önce

Malta Başbakanı Joseph Muscat, haftalarca denizde mahsur kalan 49 göçmeni taşıyan 2 geminin Malta kıyılarına yanaşmasına izin verileceğini duyurarak, göçmenlerin 8 Avrupa ülkesi arasında dağıtılacaklarını bildirdi.

Malta'dan, Akdeniz'de Bekletilen Göçmen Gemilerine İzin, System.String[]
Malta Başbakanı Joseph Muscat, haftalarca denizde mahsur kalan 49 göçmeni taşıyan 2 geminin Malta kıyılarına yanaşmasına izin verileceğini duyurarak, göçmenlerin 8 Avrupa ülkesi arasında dağıtılacaklarını bildirdi.

Afrika'dan yola çıkarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışan bir göçmen gemisi haftalardır Akdeniz'de bekliyordu. Daha önce göçmen gemilerini reddeden Malta, 49 göçmeni taşıyan 2 geminin kıyılarına yanaşmasına izin verdi. Malta Başbakanı Joseph Muscat konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Malta'ya gelen göçmenlerin Almanya, Fransa, Portekiz, İrlanda, Romanya, Lüksemburg, Hollanda ve İtalya arasında dağıtılacağını söyledi.

İtalya ve Malta, Haziran ayında 600'den fazla göçmeni taşıyan SOS Akdeniz gemisi ile Sınır Tanımayan Doktorlar'a ait bir yardım gemisini reddetmişti. Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken Akdeniz'de mahsur kalan 313 mülteciyi taşıyan bir başka yardım gemisi de İtalya ve diğer Akdeniz ülkeleri tarafından reddedilirken, İspanya ise gemiye sahip çıkmıştı.

Öte yandan Alman insani yardım grubu tarafından işletilen gemi Sea-Watch 3, 22 Aralık'ta Libya kıyılarında bir tekneden 32 kişiyi kurtarırken, 29 Aralık'ta başka bir Alman yardım kuruluşu Sea-Eye 17 kişiyi kurtarmıştı. - VALLETTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:31 Kaynak: İHA

İtalya, Avrupa, Akdeniz, 3. Sayfa
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