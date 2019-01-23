Malta'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Düzeyinde İlk Resmi Ziyaret

DEİK/Türkiye-Malta İş Konseyi ve Malta Ticaret Odası'nın birlikte düzenlediği Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı, Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca, T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malta Dışişleri ve Ticaret Geliştirme Bakanı Carmelo Abela, Malta Ekonomi, Yatırım ve Küçük İşletmeler Bakanı Dr. Christian Cardona, T.C. Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur,Planlama ve Emlak Piyasası Parlamento Sekreteri Chris Agius, Malta Ticaret Odası Başkanı Frank V. Farrugia ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nde Baş Proje Direktörü Necmettin Kaymaz'ın katılımları ile DEİK Başkanı Nail Olpak ve DEİK/Türkiye-Malta İş Konseyi Başkanı Halis Ali Çakmak'ın ev sahipliğinde 23 Ocak 2019 tarihinde İstanbul'da gerçekleşti. Toplantıya Türk ve Maltalı 250'den fazla iş insanı katıldı.

Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca, "Türkiye'ye heyetimle birlikte yaptığımız bu ziyarette, karşılıklı ilişkilerimizi geliştirmek için üst düzey yetkililer ile bir araya geliyoruz" dedi. Türkiye ile Malta'nın Akdeniz ülkesi olduğunu fakat rakip olmadığını belirten Preca, Malta'nın stratejik potansiyelinin çok yüksek olduğunu ve Avrupa'nın kalbinde yer aldığını söyledi. Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı'nın ve ikili iş görüşmelerinin önemli sonuçları da beraberinde getireceğini vurgulayan Preca, "Sizler, özel sektör temsilcileri olarak gerekli yaratıcı, yenilikçi adımlar atarak, fırsatları hayata geçireceksiniz" dedi. Türkiye ve Malta halkının çıkarları ve refahı için iki ülkenin ortak ve dost olması gerektiğine değinen Preca, "Türkiye ziyaretinde özel sektör heyetimiz ve bakanlarımız burada. Türkiye'den de çok önemli katılımcılar toplantıda. Dolayısıyla iki ülkenin birbirine duyduğu güvenin çok güzel bir göstergesini görüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor" dedi. Türkiye ile Malta arasındaki ticaret hacminin artması konusunda çok hızlı bir şekilde hareket edileceğini belirten Preca, "Türkiye'den Malta'ya gelen girişimcilerin sayısının artması önemli. Aynı zamanda Malta'dan Türkiye'ye turist olarak gelen birçok kişi var. Eğitim turizmi konusuna önem veriyoruz. Daha fazla Türk öğrencinin dil öğrenmesi için Malta'ya gelmesini isteriz" dedi.

Preca: "Türkiye'yi AB müzakereleri sürecinde desteklemeye devam edeceğiz"

Hem özel sektörün hem de diğer paydaşların Malta'daki fırsatları iyi değerlendirmesini istediklerini belirten Preca, "Malta hükümeti olarak biz de Türkiye'deki fırsatları iyi değerlendireceğiz. Malta, özel sektöre doğru bir ortam sağlıyor ve profesyonel iş gücüne sahip" dedi. İki ülkenin birbirine sınır koymaması gerektiğini vurgulayan Preca, refah ortamının oluşması ve iki ülke hükümetinin yatırımcılarını desteklemesi gerektiğini belirtti. Preca, Türk yatırımcılarının bankacılık, sigortacılık, denizcilik, alt yapı alanlarında faaliyet gösterdiğini söyledi. Malta'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakerelerini desteklemeye devam edeceğini belirten Preca, özel sektörlerin arasındaki iş birliğinin artırılması için yenilikçi yöntemlerin kullanıldığını ifade ederek, "Gelin güçlerimizi birleştirelim" dedi.

İki ülke ticaret hacmi hedefi 1 milyar dolar

T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca'nın Malta'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti olduğunu söyledi. Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı'nın iki ülke iş dünyasını buluşturduğunu ve yeni bir dönemin başlayacağını belirten Oktay, gönül birlikteliği ve iki ülkenin coğrafi yakınlığının ikili ilişkilerin önemli unsurlarından olduğunu söyledi. Siyasilerin iki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi için destek verdiğini kaydeden Oktay, Türkiye ile Malta'nın ticaret hacminin 1 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi hedefine uygun olarak çalışması gerektiğini belirtti. Oktay, ticaret hacminin ve yatırımların artması için iki ülke hükümetinin iş dünyasına destek vereceğini söyledi. Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu belirten Oktay, "Son 16 yılda Türkiye kapsamlı ve hedef odaklı uyguladığı politikalar sonucunda sağlam bir ekonomik yapıya ve istikrara kavuşmuştur. 2018 yılında 168 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamı ile Cumhuriyet tarihimizde yeni bir ihracat rekoru kırdık" dedi.

"Savunma ve güvenlik stratejik alanlarında üçüncü ülkelerde iş birliği yapabilir"

Türkiye'nin geniş bir coğrafyayı kapsayacak şekilde, üretim ve ticaret üssü olmaya uygun bir konumda olduğunu belirten Oktay, Türkiye'nin genç ve eğitim düzeyi yüksek nüfusu, yerleşik iş kültürü, gelişmiş altyapısı ve coğrafi konumu ile Maltalı yatırımcılar için cazibe merkezi olduğunu vurguladı. Türkiye ile Malta arasındaki iş birliği alanlarında savunma ve güvenlik sektörünün geliştirilebilecek stratejik alanlar olduğunu belirten Oktay, sadece iki ülke arasında değil, üçüncü ülkelerde de iş birliği yapılabileceğini söyledi. Türk Hava Yollarının Malta-İstanbul arasında 2013 yılında başlayan uçuşlarının sayısının kısa sürede 14'e yükseldiği bilgisini paylaşan Oktay, iki ülkenin bütün fırsatları karşılıklı olarak kazan-kazan ilişkisi ile değerlendirildiğini belirterek, ürün yelpazelerinin çeşitlendirilmesi gerektiğini söyledi. Oktay, iki ülke iş dünyasının karşılıklı ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirmesi için teşviklerin devam edeceğini söyledi.

Malta Dışişleri ve Ticaret Geliştirme Bakanı Carmelo Abela, diplomatik ilişkilerin kurulduğu 1967'den beri Malta ve Türkiye arasında ikili ilişkilerin sürekli güçlendiğini belirterek "Bu zamana kadar birçok anlaşma imzalandı. Son 5 yıla bakacak olursak, ilişkilerimiz gerçekten inanılmaz bir şekilde gelişti. Hem siyasal hem de ekonomik anlamda ve bölgesel olarak ikili diplomatik ilişkilerimiz hiçbir zaman bu kadar güçlü olmamıştı" dedi.2017 yılı Ekim ayında Malta Büyükelçiliği'nin açılmasıyla ikili ekonomik ilişkilerin direkt temaslar sayesinde güçlendiğini belirten Abela şunları söyledi: "Jetco ve benzeri yapılan toplantılarda Türkiye'ye daha fazla destek sağlayacağımız konusundan bahsettik. Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda şu anda gerçekten Malta'yı iyi bir iş birliği olarak düşünmenin en uygun zamanıdır. Malta'dan Türk piyasasına ihracat yapılabileceği gibi Orta Asya ve Orta Doğu'ya da aynı şekilde ihracat yapılabilir. Batı Afrika'ya da açılma yolu var. Bu tür partnerlikler yapılabilir. Şuna inanıyorum ki, bu organizasyonda Cumhurbaşkanımızın Türkiye ziyareti iki ülke arasında herhalde daha güçlü köprüler kuracaktır"

Malta Ekonomi, Yatırım ve Küçük İşletmeler Bakanı Dr. Christian Cardona, Türkiye'nin AB nezdindeki katılım çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini söyledi. İkili ilişkileri daha da derinleştirmek, özellikle ticaret ve yatırım anlamında üzerlerine düşeni yapmak üzere burada olduklarını ifade eden Cardona, "Türkiye biliyorsunuz gerçekten de en dinamik ekonomilerinden bir tanesi. Dünyanın ve dolayısıyla bizim için pek çok farklı fırsatı barındıran bir ülke ve özel sektörün de bu fırsatlardan faydalanmasını canı gönülden istiyorum" dedi. Malta'nın AB'nin en küçük ülkelerinden biri olmasına rağmen AB'de en güçlü performansa sahip ekonomilerden birisi olduğunu belirten Cardona, "Malta'nın büyümesine katkı sağlayan Türk şirketlerin yatırımları da var. Lojistik, ulaşım alnında fırsatlar söz konusu olabilir. Mesela çifte vergilendirmenin önünün kesilmesi için bir anlaşma imzalandı aynı zamanda Malta Ticaret Odası bünyesinde bir İş Konseyi kuruldu. Büro, şirketler ve girişimciler arasında bir köprü olarak faaliyet gösterecek. Anlaşmalar ancak bu sayede hayata geçirilebilir" dedi. Malta'nın, Avrupa Birliği'ne bir giriş kapısı olarak da görülebileceğini dile getiren Cardona, "Bu toplantı önümüzü daha da açacak. Hem ülkelerimiz arasında hem de girişimcilerimiz arasında daha da sıkı ilişkiler kurulmasını sağlayacak" şeklinde konuştu.

DEİK Başkanı Nail Olpak,Türkiye'den Malta'ya yapılan doğrudan yatırım miktarının 1 milyar doların üzerinde olduğunu belirterek, "Türk firmalarının Malta'da yatırımları gurur verici. Ama, Malta İş Dünyası temsilcilerinin de ülkemizde yatırımlarını arttırmaları, en büyük arzumuz. Şayet birlikte çalışma fırsatımız olursa, Malta – Gozo Tünel Projesi'nde de başarılı işler çıkaracağımıza yürekten inanıyorum" dedi. Bir zamanlar 1,2 milyara ulaşan ikili ticaret hacminin 600 milyon dolara düştüğüne dikkat çeken Olpak, Bu noktada da, biz iş insanlarına büyük bir sorumluluk düştüğüne inanıyorum. Daha yüksek ölçekli ticaret hacimlerine ulaşmak için, karşılıklı çalışma ve iş birliği kültürünü geliştirmemiz ve derinleştirmemiz gerekiyor" diye konuştu. Gümrük Birliğinin güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Olpak, "Biz bunu her ortamda söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz. AB Gümrük Anlaşması güncelleme sürecinde Maltalı dostlarımızın başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere bizlere verdiği desteğin artarak devam etmesini istiyoruz" dedi.

Planlama ve Emlak Piyasası Parlamento Sekreteri Chris Agiusise, son yıllarda emlak konusunda Malta'nın gelişmeler gösterdiğini vurguladı. Agius, yatırım programlarından bahsederek Malta'da bir fırsat olduğunu ve fırsatlardan yararlanma noktasında yardımcı olacaklarını söyledi.

DEİK/Türkiye-Malta İş Konseyi Başkanı Halis Ali Çakmak ise, "İkili ilişkilerimiz 1967 yılından bu yana büyük bir ivme ve heyecanla devam ediyor. Malta, ilk defa bu denli üst seviye ile katılım gösteriyor. Bu da çok sevindirici" diye konuştu.

Malta Ticaret Odası Başkanı Frank V. Farrugia, "Hem Akdeniz'de hem de iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için çalışıyoruz. Ticaret odamızın amacı, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri sürdürmektir. İki ülke iş insanları arasında ticari ve ekonomik iş birliği büyümeye devam edecektir" dedi.