Prens'e hediye edilen köpekbalığı dişi kriz çıkardı! Malta, dişi Saray'dan geri istiyor - Son Dakika
BBC

Prens'e hediye edilen köpekbalığı dişi kriz çıkardı! Malta, dişi Saray'dan geri istiyor

İngiliz doğa belgeselcisi David Attenborough'nun, Cambridge Dükü Prens William'ın yedi yaşındaki büyük oğlu Prens George'a hediye ettiği 23 milyon yıllık köpekbalığı dişi, Malta ile İngiltere arasında sorun çıkardı. Malta, Attenborough'nun 1960 yılında ülkede tatil yaparken bulduğu fosilleşmiş taşı geri istedi.

1960 yılının sonlarında ailesi ile birlikte tatil için Malta'ya giden İngiliz doğa belgeselcisi David Attenborough, burada köpekbalığı dişi buldu. Attenborough, 23 milyon yıllık dişi Cambridge Dükü Prens William'ın yedi yaşındaki büyük oğlu Prens George'a hediye ederken, Malta, bu dişin kültür miraslarının bir parçası olduğunu vurguladı ve fosilleşmiş dişi geri istedi.

Malta Kültür Bakanı Jose Herrera, Times of Malta gazetesine yaptığı açıklamada, "Yerel bir müzede sergilenmeyi hak ediyor ve geri almak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." dedi.

Sanatsal eserlerine önem verdiklerini vurgulayan Herrera, "Haklı olarak tarihi ve sanatsal eserlerimize çok önem veriyoruz. Ama doğal tarihimize bu özeni göstermiyoruz. Bu davranışın değişmesi için çaba harcamaya kararlıyım." diye konuştu.

David Attenborough'nun Prens George'a hediye ettiği köpekbalığı dişi, Malta ile İngiltere arasında sorun çıkardı

SARAY, MALTA'NIN TALEBİNE HENÜZ YANIT VERMEDİ

Dişin Prens George'a, Attenborough'nun son belgesinin özel gösterimi için cumartesi günü aileyi ziyareti sırasında verildiğini duyuran Kensington Sarayı, Maltalı bakanın talebiyle ilgili henüz açıklama yapmadı.

Dişin, 3,6 milyon yıl kadar önce nesli tükenen 'megalodon' türü dev bir köpek balığına ait olduğu belirtiliyor. 'Büyük Diş' olarak da bilinen megalodonların büyüklükleri 16 metreye kadar çıkabiliyordu.

Öte yandan FossilEra.com adlı siteye göre, megalodon dişleri birçok yerde bulunabilen yaygın bir fosil türü. Yetişkin bir megalodon ve diğer köpekbalığı türlerinin yaşamları boyunca ya da büyürken binlerce dişinin döküldüğü belirtiliyor.

Malta 1964'e kadar İngiliz sömürgesinde kaldı.

Prens'e hediye edilen köpekbalığı dişi kriz çıkardı! Malta, dişi Saray'dan geri istiyor

David Attenborough, Prens William, Cambridge, Malta, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:57

Son Dakika Dünya Prens'e hediye edilen köpekbalığı dişi kriz çıkardı! Malta, dişi Saray'dan geri istiyor - Son Dakika Dünya

BBC
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