Malta Dışişleri Bakanı Bartolo, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika

Malta Dışişleri Bakanı Bartolo, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo, Avrupa Birliği'nin (AB) Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için kısa süre önce denizden başlattığı İrini Operasyonu'na ilişkin, "Adil olmalıyız. 'Libya'ya silah girmemeli' diyorsanız bu hepsini kapsamalı." dedi.

Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo, Avrupa Birliği'nin (AB) Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için kısa süre önce denizden başlattığı İrini Operasyonu'na ilişkin, "Adil olmalıyız. 'Libya'ya silah girmemeli' diyorsanız bu hepsini kapsamalı." dedi.

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Bartolo ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığındaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Libya'da adil bir barıştan yana olduklarını belirten Bartolo, "Mümkün olduğunca Libyalıların birbirini öldürmemelerini istiyoruz. Kesinlikle Libya'ya silahların gelmesini desteklemiyoruz. Adil olmalıyız. İkiyüzlü olmamamız gerekiyor. Aynı zamanda çifte standart olmaması gerekiyor. Eğer Libya'ya 'silah girmemeli' diyorsanız bu hepsini kapsamalı ve sadece denizden gelen değil aynı zamanda hava ve kara yoluyla gelen silahları da kapsamalı." diye konuştu.

Bartolo, "İrini Operasyonu, kısmi bir silah ambargosu olamaz çünkü karadan ya da hava yoluyla gelecek silahları ne yapacaksınız?" ifadelerini kullanarak "çifte standart olmaması ve açık ya da örtülü biçimde silah tedarik edilmemesi" çağrısında bulundu.

Bartolo, "Burada aslında önemli olan şey söylediğinizin yaptığınızla örtüşmesi, dürüst ve açık bir biçimde gerçek anlamda ne yapıyorsanız onu söylüyor olmanız." dedi.

"Libya'nın birleşmesi gerektiğine inanıyoruz"

Bölgesel konulara değinen Bartolo, Akdeniz için barış ve istikrarın önemine değinerek "Çözülmesi imkansız gibi görünen çatışmaların bile çözülebileceğine inanıyoruz. Eğer herkes bu çatışmaları çözmek isterse çözülebilir." diye konuştu.

Bartolo, Libya'nın kendileri için çok önemli olduğuna işaret ederek Avrupa'nın güvenliğinin Akdeniz'in ve Libya'nın güvenliğine bağlı olduğunu ifade etti.

Bu yılın ilk iki ayında Malta'ya 2 bin düzensiz göçmen geldiğini hatırlatan Bartolo, bunun kendileri için büyük bir rakam olduğunun altını çizdi.

Bartolo, "Libya'nın birleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Libya'yı, Libyalılar yönetmeli. Kendi çözümlerini kendileri bulmalılar ve kendi çözümlerini bulmaları için bizim onlara yardım etmemiz gerekiyor. Libya'da olup bitenlerle ilgili çifte standart olmaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'ye geçen 3 ay boyunca sahil güvenliği konusunda desteklerinden dolayı teşekkür eden Bartolo, AB'nin de kendilerine yardım etme sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Türkiye'nin Malta'nın 77 kat büyük bir yüz ölçümüne sahip olduğunu, nüfusunun da 10 kat fazla olduğunu kaydeden Bartolo, "Ancak kalbimiz aynı atıyor." dedi.

Bartolo, Türkiye ile ticaret, yatırım, eğitim, turizm, dil öğrenimi, sağlık turizmi gibi birçok alanda iş birliği yaptıklarını anımsatarak Türk şirketlerinin Malta'da çok iyi bir imajı olduğunu ve ortak projeler geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malta Dışişleri Bakanı Bartolo, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi Açıklaması - Son Dakika
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