Son Dakika: Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Bartolo Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo'nun yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımızın, Maltalı mevkidaşıyla Antalya'da gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye-Malta ikili ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler öncelikli olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.

ANKARA, -