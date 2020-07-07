Malta, düzensiz göçmenlerin AB içinde otomatik şekilde dağıtılmasını istiyor - Son Dakika

Malta, düzensiz göçmenlerin AB içinde otomatik şekilde dağıtılmasını istiyor

Malta Başbakanı Robert Abela, düzensiz göçmenlerin Avrupa Birliği (AB) içinde otomatik bir sistem dahilinde diğer üye ülkeler arasında dağıtılması konusunda ısrarcı olduğunu bildirdi.

Malta Başbakanı Robert Abela, düzensiz göçmenlerin Avrupa Birliği (AB) içinde otomatik bir sistem dahilinde diğer üye ülkeler arasında dağıtılması konusunda ısrarcı olduğunu bildirdi.

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Türkiye'de dün temaslarda bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugün de Malta'ya geçerek Başbakan Abela ve Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile görüştü. Abela ve Borrell görüşmelerinin ardından ortak açıklama yaptı.

Malta Başbakanı Abela, AB'nin göçmen kurtarmaya yönelik sisteminin başarısız olduğunu, Malta'nın diğer üye ülkelerden dayanışma görmeyi beklediğini belirtti.

Henüz bugün kurtarılan 52 düzensiz göçmenin İtalya tarafından reddedildiğini vurgulayan Abela, "En yakın güvenli limanın İtalya olmasına karşın İtalyan hükümeti onları almayı reddetti. Bugünün sorunu yine sorun olarak kalmaya devam edecek." dedi.


Abela, düzensiz göçmenlerin, ada nüfusunun yüzde 1'ini oluşturduğuna işaret ederek, "Başkent dışında da yaşayan pek çok göçmen var. Bu yüzden dayanışmaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

Malta'nın son dönemde düzensiz göç konusunda AB'li ortaklarından çok Libya'dan yardım aldığını da vurgulayan Abela, "AB içinde otomatik olarak uygulanacak bir yer değiştirme mekanizmasının kurulmasında ısrar ediyorum." ifadesini kullandı.


Abela, AB'nin Libya'da silah ambargosunu denetlemek için oluşturduğu İrini Operasyonu'na yönelik Malta'nın pozisyonunun değişmediğine işaret etti.

Borrell de düzensiz göç konusunda Malta'nın karşı karşıya kaldığı sorunların farkında olduklarını kaydetti.

AB'nin düzensiz göç için kalıcı çözüm aradığını belirten Borell, "Malta, bugün yüzleştiğimiz iki büyük sorunun ortasında önemli bir rol oynuyor. Kalabalık bir adasınız. 200 göçmenin yük oluşturduğunu biliyorum. Umarım üye devletler dayanışmalarını gösterecek ve yükü paylaşacaklardır." ifadelerini kullandı.

Borrell, Libya ve Türkiye'yi kastederek, "Bu iki ülkeyle iyi ilişkilere sahip olduğunuzu biliyorum." dedi.

Borell ayrıca Malta'nın Irini Operasyonu ile ilgili bazı sorunları olduğunu kabul ederken, bu ülkenin İrini'ye vereceği desteğin çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 22:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malta, düzensiz göçmenlerin AB içinde otomatik şekilde dağıtılmasını istiyor - Son Dakika
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