Malta esrarı yasallaştırıyor - Son Dakika

Malta'da 18 yaş üstü kişilerin evlerinde kenevir yetiştirmelerine ve yanlarında esrar taşımalarına izin verilecek.

Yeni yasa paketine göre, yetişkinlerin evde azami 4 bitki yetiştirmesi, kişisel kullanım için 50 gram esrar saklayabilmesi ve üzerlerinde 7 grama kadar esrar taşımaları yasal hale gelecek.

Öte yandan, kamuya açık yerlerde ve 18 yaş altı kişilerin yanında esrar tüketilmesinin para cezasına tabi olacağı belirtildi.

Marihuana bitki tohumlarının dağıtılması ve esrar satışı için de yeni kurumlar kurulacağı bilgisi paylaşıldı.

Yasayı destekleyen Eşitlik, Araştırma ve İnovasyon Bakanı Owen Bonnici, söz konusu paketin "suçlu olmayan insanlara suçlu gibi davranmayı durdurmayı", düzenleyici sistem oluşturmayı ve "küçükleri ve genel olarak toplumu korumayı" hedeflediğini söyledi.