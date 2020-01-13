Malta'nın yeni başbakanı Abela oldu - Son Dakika
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Malta'nın yeni başbakanı Abela oldu

21 dakika önce

Malta'da iktidardaki İşçi Partisinin yeni lideri Robert Abela, ülkenin 14. başbakanı olarak yemin edip resmen görevine başladı.

Malta'nın yeni başbakanı Abela oldu, System.String[]

Malta'da iktidardaki İşçi Partisinin yeni lideri Robert Abela, ülkenin 14. başbakanı olarak yemin edip resmen görevine başladı.

Joseph Muscat'ın aralık ayında, gazeteci Daphne Caruana Galizia suikasti soruşturmasının yarattığı siyasi baskı sonucu İşçi Partisi liderliği ve başbakanlık görevlerinden ayrılacağını açıklamasının ardından hafta sonu yapılan İşçi Partisi Kongresi'nde liderliğe seçilen Abela, başbakanlığı devraldı.

Malta Parlamentosu'nda çoğunluğa sahip olan İşçi Partisinin liderliğine seçilmesiyle herhangi bir seçime girmeden başbakanlığı da üstlenen Abela için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir tören düzenlendi.


Cumhurbaşkanı George Vella'nın huzurunda yemin eden Robert Abela, göreve başladı. Ülkenin 14. başbakanı olan Abela, törenin ardından Cumhurbaşkanı Vella ve ailesiyle beraber, saray etrafında toplanan kalabalığı selamladı.

42 yaşındaki avukat Robert Abela, aynı zamanda ülkenin 2009 ile 2014 yılları arasında görev yapan 8. Cumhurbaşkanı George Abela'nın da oğlu.

Robert Abela, hafta sonunda Chris Fearne ile İşçi Partisi liderliği için yarışmış, 17 bin 500 delegenin yüzde 58'inin oyunu alarak liderlik yarışını kazanmıştı.


Ada'yı sarsan Daphne Caruana Galizia suikastı


Kamuoyunda "Panama Belgeleri" diye bilinen olayın Malta ayağına dair ortaya çıkardığı bilgilerle haber yaparak gündeme gelen gazeteci Daphne Caruana Galizia, 16 Ekim 2017'de, Bidnja semtindeki evinin yakınında, otomobiline yerleştirilen zaman ayarlı bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.


Bombayı yerleştirmekle suçlanan 3 kişi halen yargılanmayı beklerken, 14 Kasım 2019'da bir başka operasyonda tutuklanan bir taksi şoförünün, Galizia suikastına ilişkin paylaştığı bilgilerin, dönemin Başbakanı Muscat'ın yakın ekibi ve kabinesindeki bazı isimlere kadar genişlemesi, ülkede geniş çaplı protestolara yol açmıştı.


Muscat, aralık ayında protestoların yarattığı siyasi baskıyla, partisini ocak ayında kongreye götüreceğini açıklamıştı. İşçi Partisi'nde geçen cumartesi yapılan seçimli kongrede, liderlik yarışını Robert Abela kazanmıştı.


Bu arada, öldürülen gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın oğullarından Andrew, yaptığı değerlendirmede, "Dürüst olmak gerekirse yeni liderden ne bekleyeceğimizi bilmiyoruz. Ne yaptığını görmek için kendisini izleyeceğiz. Muhtemelen birkaç gün içinde Muscat'ın mirasından kopup kopmadığını veya onu korumaya mı çalıştığını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

İşçi Partisi, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:02 Kaynak: AA
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